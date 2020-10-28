Менять нормандский формат пока нецелесообразно. Однако Украина привлекает к процессу и другие страны, которые не входят в "нормандскую четверку".

Все положительные моменты по урегулированию войны на Донбассе достигли именно в процессе нормандского формата. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Интерфакс-Украина.

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Я не вижу сейчас целесообразности менять нормандский формат, потому что он функционирует. Трудно, он никогда не функционировал легко и бодро, но он есть, и в этом кругу нужно договариваться,

– подчеркнул Кулеба.

Что еще сказал глава МИД

Лучшей гарантией безопасности Украины является ее членство в НАТО. Однако наш путь в Альянс займет еще некоторое время.

Украина должна двигаться к евроатлантической интеграции и укреплять наши Вооруженные силы.

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас выстраивает союзы и альянсы, которые будут усиливать позиции страны на международной арене.

Вопрос в опросе от Зеленского 25 октября о Будапештском меморандуме направлен на то, чтобы вывести на новый уровень разговор о гарантиях безопасности для Украины.

Реальные гарантии безопасности для страны – это крепкие вооруженные силы, устойчивое общество и мощные союзники.

Что известно о следующей встрече в нормандском формате