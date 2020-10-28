Я не вижу целесообразности менять нормандский формат, – Кулеба
Менять нормандский формат пока нецелесообразно. Однако Украина привлекает к процессу и другие страны, которые не входят в "нормандскую четверку".
Все положительные моменты по урегулированию войны на Донбассе достигли именно в процессе нормандского формата. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Интерфакс-Украина.
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Я не вижу сейчас целесообразности менять нормандский формат, потому что он функционирует. Трудно, он никогда не функционировал легко и бодро, но он есть, и в этом кругу нужно договариваться,
– подчеркнул Кулеба.
Что еще сказал глава МИД
- Лучшей гарантией безопасности Украины является ее членство в НАТО. Однако наш путь в Альянс займет еще некоторое время.
- Украина должна двигаться к евроатлантической интеграции и укреплять наши Вооруженные силы.
- Президент Украины Владимир Зеленский сейчас выстраивает союзы и альянсы, которые будут усиливать позиции страны на международной арене.
- Вопрос в опросе от Зеленского 25 октября о Будапештском меморандуме направлен на то, чтобы вывести на новый уровень разговор о гарантиях безопасности для Украины.
- Реальные гарантии безопасности для страны – это крепкие вооруженные силы, устойчивое общество и мощные союзники.
Что известно о следующей встрече в нормандском формате
- 20 октября президент Зеленский заявил, что Украина работает над подготовкой к предстоящему саммиту стран "нормандской четверки".
- Точная дата саммита неизвестна, однако Кулеба подчеркнул: "несмотря на отсутствие заголовков и ярких новостей", активная работа продолжается.
- Госпожа посол Германии Анка Фельдгузен также рассказала, что Германия приложит все усилия, чтобы ближайшая встреча нормандского формата состоялась как можно скорее.