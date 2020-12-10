Денис Шмыгаль заявил, что каждый премьер-министр должен быть готов уйти в тот день, когда этот день придет. Не обязательно, чтобы об этом сказали в Офисе Президента, причины могут быть разными.

Худшая причина – это когда премьера выбрасывает из кресла общество. Тогда это самая большая катастрофа и беда, ведь на эту должность приходят, чтобы сделать определенную работу для общества. Об этом премьер Шмыгаль заявил в интервью "Украинской правде".

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Шмыгаль пока не знает, когда захочет уйти с должности.

Не знаю. Это как в фильмах говорят: "Ты поймешь". Я думаю, что я тоже пойму, когда это время придет,

– подчеркнул Шмыгаль.

Что известно о Шмыгале