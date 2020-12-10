Я пойму, когда это время придет, – Шмыгаль об отставке
Денис Шмыгаль заявил, что каждый премьер-министр должен быть готов уйти в тот день, когда этот день придет. Не обязательно, чтобы об этом сказали в Офисе Президента, причины могут быть разными.
Худшая причина – это когда премьера выбрасывает из кресла общество. Тогда это самая большая катастрофа и беда, ведь на эту должность приходят, чтобы сделать определенную работу для общества. Об этом премьер Шмыгаль заявил в интервью "Украинской правде".
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Шмыгаль пока не знает, когда захочет уйти с должности.
Не знаю. Это как в фильмах говорят: "Ты поймешь". Я думаю, что я тоже пойму, когда это время придет,
– подчеркнул Шмыгаль.
Что известно о Шмыгале
- Денису Шмыгалю – 44 года.
- В 2014 году баллотировался в Раду как самовыдвиженец в 121-м избирательном округе (Львовская область).
- В 2015 году также баллотировался во Львовский облсовет от партии "Народный контроль".
- Пост премьера он занял 4 марта 2020 года.
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