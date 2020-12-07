Дмитрий Кулеба выступил против введения экономических санкций против Беларуси. По словам главы МИД Украины, на данный момент в этом нет фундаментальной необходимости.

У Украины и Беларуси есть принципиальные политические разногласия. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Однако министр на данный момент против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики.

Я не вижу по состоянию на сейчас, подчеркиваю, по состоянию на сейчас – фундаментальной необходимости для экономических санкций,

– отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что торговля одинаково важна для обеих стран.

"Мы, напомню, сразу заняли четкую позицию и идем синхронизировано с Евросоюзом – и относительно защиты прав человека, и осуждения насилия, и требований демократических преобразований в Беларуси", – подытожил Кулеба. Он не видит предпосылок для изменения этой позиции.

Обратите внимание! Ранее журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил, что Евросоюз на следующей неделе завершит работу над 3 пакетом санкций против режима Александра Лукашенко. В список попадут примерно 40 человек.