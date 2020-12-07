Я на данный момент против любых экономических санкций против Беларуси, – Кулеба
Дмитрий Кулеба выступил против введения экономических санкций против Беларуси. По словам главы МИД Украины, на данный момент в этом нет фундаментальной необходимости.
У Украины и Беларуси есть принципиальные политические разногласия. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Однако министр на данный момент против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики.
Я не вижу по состоянию на сейчас, подчеркиваю, по состоянию на сейчас – фундаментальной необходимости для экономических санкций,
– отметил Кулеба.
Глава МИД добавил, что торговля одинаково важна для обеих стран.
"Мы, напомню, сразу заняли четкую позицию и идем синхронизировано с Евросоюзом – и относительно защиты прав человека, и осуждения насилия, и требований демократических преобразований в Беларуси", – подытожил Кулеба. Он не видит предпосылок для изменения этой позиции.
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