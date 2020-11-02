Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что накануне обрисовал председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому "красные линии". Говорилось о так называемой узурпации власти.

Об этом глава государства сказал в эфире программы "Свобода слова", пишет 24 канал. Он также отметил, что ранее никого из судей Конституционного Суда не знал и не общался с ними.

Важно КСУ не отменит закон о языке, – Зеленский

"Я общался только с председателем Конституционного суда (Александром Тупицким – 24 канал), которому я сказал о том, что есть "красные линии" для украинского общества. Они существуют, чтобы не вернуться, из-за ваших решений, на 10 лет назад", – отметил Зеленский

"Красные линии" – это наши обязательства перед обществом. Это то, что я обещал как президент, мы обещали как партия. И мы это делали, вводили реформы,

– подчеркнул глава государства.

Как напомнил Зеленский, в то же время Тупицкий на пресс-конференции на все государство сказал, что купил землю в оккупированном Крыму и не задекларировал ее. Поэтому, по словам президента, об узурпации власти в этом случае не может идти речь.

Что известно о "красных линиях" Зеленского

Это ряд принципов, которые никогда не нарушит президент и с которыми никогда не согласится украинский народ. В частности, это: