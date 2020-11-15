Украинские власти не исключают, что Кремль может размещать ядерное оружие в оккупированном Крыму. Еще в 2016 году на полуострове замечали ракетные установки, которые могут транспортировать ядерные заряды. Пограничники контролируют границу с Польшей на уникальном автобусе. Транспорт оборудован тепловизионным комплексом.

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Украинско-польскую границу патрулируют на уникальном автобусе

Западную границу Украины силовики патрулируют вместе с Torsus Praetorian – специально разработанным автобусом. Его на основе немецкой грузовика в Словакии собирает чешская компания. Транспортное средство оборудовано тепловизионным комплексом с уникальными возможностями.

Львовский пограничный отряд охраняет границу на специальном автобусе: видео

Насколько реальна опасность ядерного оружия в Крыму

Вопрос присутствия российского ядерного оружия в Крыму является дискуссионным. За милитаризацией в Крыму и ситуацией в Черноморском регионе постоянно следят военные аналитики и дипломаты из США и Украины. За годы оккупации Кремль подготовил и достроил практически всю необходимую своим военным логистику.

Что может свидетельствовать о ядерное оружие в Крыму: видео

На Николаевщине из розового озера поступает ужасный запах

Люди на Николаевщине страдают от ужасной вони. Все из-за небольшого озера розового цвета, от которого поступает ужасный запах. Причина – из местного молокозавода сливают в озеро отходы производства.

Люди не могут находиться долго на улице из-за вони из озера: видео

Минцифры предлагает пройти тест на знание цифровой грамотности

В Министерстве цифровой трансформации предложили пройти тест на проверку цифровой грамотности. Участники должны дать ответ на 90 вопросов, касающихся различных сфер цифровых технологий. В общем тестирование занимает примерно 30 – 40 минут.

Почему украинцам важно пройти тест на знание цифровой грамотности: видео

В Донецкой области мастерица создает уникальные именные вышиванки

В Краматорске мастер Вероника Романькова создает уникальные именные вышиванки. При создании национальной одежды она кодирует имена владельцев каждого изделия. Женщина даже создала подарок для посла Японии в Украине Сигэки Суми.

Мастерица из Краматорска кодирует имена людей в вышиванки: видео