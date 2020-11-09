Ядерное оружие в Крыму: когда Путин может его использовать
В Совете нацбезопасности и обороны Украины не исключают, что Россия может размещать ядерное оружие в оккупированном Крыму. Его могут использовать, как предупредительный удар, чтобы запугать всех остальных.
Рано или поздно появление ядерного оружия в Крыму вполне возможно со стороны РФ. Такое мнение в эфире 24 канала озвучил военный эксперт Олег Жданов.
К слову Ядерное оружие в оккупированном Крыму: военные эксперты оценили угрозы
"Ракетное вооружение разрабатывается под ядерное оружие и осколочно-фугасная основная часть для любой ракеты прежде всего используется для тренировки расчетов и самых ракетчиков. Но война корректирует ситуацию, а потому ее используют и в боевом смысле", – сказал Жданов.
По словам эксперта, ядерное вооружение могут доставить в Крым и грузовиками, ведь главная часть ракеты не такая уж и большая. Также есть специальные контейнеры, в которых перевозят оружие и автомобильным транспортом.
"Отследить их можно, но для этого нужны современные средства разведки. Что-то на подобии спутников, беспилотников. Наш партнеры в НАТО регулярно осуществляют разведывательные полеты вокруг Крыма, поэтому смогут четко мониторить эту ситуацию", – добавил он.
Что заставит РФ применить оружие
Жданов сказал: "Ядерное оружие может быть применено, как предупредительный удар для того, чтобы запугать всех остальных. В РФ военная доктрина имеет наступательный характер и говорит о том, что Россия будет защищать свои интересы в любой точке земного шара. Это здесь чисто политическое решение и военный приказ от верховного главнокомандующего РФ – Владимира Путина".
Может ли Россия ударом задеть свою территорию
"Это наш предохранитель, мы расположены очень близко к границе с РФ. От Киева до Москвы – 850 километров и где будет радиоактивное облако никто не может сказать. Но я скажу, что применение тактического ядерного оружия для артиллерийских систем – это для нас опасность. Если будет полномасштабная военная кампания, то вполне вероятно применение и тактического ядерного оружия, снарядов малой мощности", – отметил военный эксперт.
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