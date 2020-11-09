В Совете нацбезопасности и обороны Украины не исключают, что Россия может размещать ядерное оружие в оккупированном Крыму. Его могут использовать, как предупредительный удар, чтобы запугать всех остальных.

Рано или поздно появление ядерного оружия в Крыму вполне возможно со стороны РФ. Такое мнение в эфире 24 канала озвучил военный эксперт Олег Жданов.

К слову Ядерное оружие в оккупированном Крыму: военные эксперты оценили угрозы

"Ракетное вооружение разрабатывается под ядерное оружие и осколочно-фугасная основная часть для любой ракеты прежде всего используется для тренировки расчетов и самых ракетчиков. Но война корректирует ситуацию, а потому ее используют и в боевом смысле", – сказал Жданов.

По словам эксперта, ядерное вооружение могут доставить в Крым и грузовиками, ведь главная часть ракеты не такая уж и большая. Также есть специальные контейнеры, в которых перевозят оружие и автомобильным транспортом.

"Отследить их можно, но для этого нужны современные средства разведки. Что-то на подобии спутников, беспилотников. Наш партнеры в НАТО регулярно осуществляют разведывательные полеты вокруг Крыма, поэтому смогут четко мониторить эту ситуацию", – добавил он.

Что заставит РФ применить оружие

Жданов сказал: "Ядерное оружие может быть применено, как предупредительный удар для того, чтобы запугать всех остальных. В РФ военная доктрина имеет наступательный характер и говорит о том, что Россия будет защищать свои интересы в любой точке земного шара. Это здесь чисто политическое решение и военный приказ от верховного главнокомандующего РФ – Владимира Путина".

Может ли Россия ударом задеть свою территорию

"Это наш предохранитель, мы расположены очень близко к границе с РФ. От Киева до Москвы – 850 километров и где будет радиоактивное облако никто не может сказать. Но я скажу, что применение тактического ядерного оружия для артиллерийских систем – это для нас опасность. Если будет полномасштабная военная кампания, то вполне вероятно применение и тактического ядерного оружия, снарядов малой мощности", – отметил военный эксперт.

Справка. В 2016 году на полуострове замечали ракетные установки, которые могут транспортировать ядерные заряды. Этот вопрос постоянно обсуждают украинские и американские политики. В частности, єкс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес считает, что ядерное оружие на Крымском полуострове – ключ для дальнейшего наступления и распространения геополитического влияния России. Если РФ пойдет в наступление, удар со стороны Крыма будет частью масштабной операции.