Оккупированный полуостров и ситуацию в Черноморском регионе обсудили украинские и американские политики, дипломаты и военные аналитики. Возможна ли полномасштабная операция России, какие войска Путин модернизирует для этого, что известно о ядерном оружии в Крыму – читайте далее.

Ядерное оружие в Крыму

Крым нужен Кремлю, чтобы господствовать в Черноморском регионе и за его пределами. Экс-министр обороны Андрей Загороднюк подчеркнул, что Россия пытается доминировать в регионе. Подробнее – в программе "Крым. Реалии" на 24 канале.

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"Об этом свидетельствует, в частности, ситуация в Беларуси и Грузии. И в Черном море, где РФ использует Крым как платформу для экспансии в Атлантике и на Ближнем Востоке. Они увеличивают флот, наращивают вооруженные силы внутри Крыма. Идут дискуссии относительно ядерного оружия на полуострове", – добавил он.

Вопрос присутствия ядерного оружия РФ в Крыму достаточно дискуссионный. В 2016 году на полуострове замечали ракетные установки, которые могут транспортировать ядерные заряды. Украинское военное руководство предполагает, что это оружие нужно будет России в Крыму, если Кремль начнет проигрывать.

Россия, на наш взгляд, к этому максимально готова. Там уже может быть ядерное оружие. Окончательного подтверждения у нас нет, но есть понимание, что это может произойти в ближайшее время,

– считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его мнению, это будет зависеть от многих факторов. Однако если россияне будут видеть, что проигрывают, обязательно будут пользоваться этим вопросом.

Как объяснил бывший командующий Вооруженных сил США в Европе Бен Ходжес, ядерное оружие в Крыму – это ключ для дальнейшего наступления и распространения геополитического влияния России.



Российский ракетный комплекс "Ярс" / Фото Министерства обороны РФ

"Мы должны убедиться, что они никогда не смогут перебросить ядерное оружие в Крым. Что не будут использовать его, чтобы в дальнейшем расширять стартовую площадку для своего вредного воздействия. Того, которое они уже совершают в Сирии, на Кавказе, Балканах и даже в Ливии", – отметил он.

До 1994 года ядерное оружие было и в Украине. Как вспомнил украинский посол в США Владимир Ельченко, Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности в соответствии с Будапештским меморандумом.

Что такое Будапештский меморандум? Это международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией о неядерном статусе Украины.



Стороны обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины, не нарушать их, а также не применять против Украины оружие. Россия все эти обязательства нарушила, начав войну на Донбассе и аннексировав Крым. Это международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией о неядерном статусе Украины.Стороны обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины, не нарушать их, а также не применять против Украины оружие. Россия все эти обязательства нарушила, начав войну на Донбассе и аннексировав Крым.

"Украина отказалась тогда не только от ядерного оружия, но и от военной авиации, определенных типов мин и передвижных зенитно-ракетных комплексов", – отметил Ельченко.

Вероятное наступление России

В конце октября на юге Херсонщины прошли учения подразделения Сил спецопераций ВСУ. Военные тренировались защищать стратегические объекты на материке от атак ДРГ со стороны Крыма.

РФ может перебросить в этом направлении немногочисленные диверсионно-разведывательные группы, считают американские эксперты. Военный аналитик Уильям Кортни отметил, что именно такие отряды сейчас создает и модернизирует Кремль.

Россия и дальше будет пытаться доминировать над странами Ближнего зарубежья – с акцентом на подготовленность и повышение профессионализма небольших вооруженных отрядов,

– считает он.

По словам бывшего командующего Вооруженных сил США в Европе Бена Ходжеса, чтобы остановить наступление со стороны Крыма, Украине нужны собственные мобильные подразделения и развитая транспортная инфраструктура.



Экс-командующий ВС США в Европе Бен Ходжес / Фото Львовского форума по безопасности

"Украинские сухопутные войска должны двигаться быстро. Быстрее, чем могут двигаться российские силы. Это означает, что надо обратить внимание на транспортную инфраструктуру, передвижение автомобилями, перевозку по железной дороге, перемещение по рекам", – подчеркнул Ходжес.

Он считает, если Россия и пойдет в наступление, то удар со стороны Крыма будет частью масштабной операции. Это может быть угроза сразу с нескольких направлений: они не будут пытаться вторгнуться только в одном регионе.

Могут пойти в наступление под предлогом гуманитарного кризиса в Крыму из-за якобы недостатка воды. Или ради того, чтобы ввести еще больше миротворцев в Приднестровье. Или еще какой-то повод найдут, чтобы ворваться в Беларусь,

– предположил Ходжес.

В сентябре во время учений "Кавказ 2020" Россия заблокировала морские подходы к Крыму. После аннексии полуострова Кремль взял под контроль акватории Черного и Азовского морей.

Бывший посол США в Украине объяснил, что такие действия Кремля на 30 – 40% снизили судоходство Украины в Азовском море. После этого Киев начал отправлять свою продукцию, которую раньше снаряжал на Донбасс, железной дорогой и автомобилями на мировые рынки.

"Тогда, конечно, Украина при американской поддержке начала работать над асимметричными мерами в Азовском море", – добавил дипломат.

Кто поможет вернуть Крым Украине

Международные эксперты предположили, что помочь вернуть Крым могут страны-члены НАТО, дипломатические отношения между которыми сейчас являются напряженными.

Директор Центра международной политики Heritage Foundation Люк Коффи обратил внимание на важную встречу Зеленского и Эрдогана и в целом сообщения, которые поступают во время турецко-украинских отношений.

Вероятно, это возможность для США и Турции теснее сотрудничать, чтобы сосредоточиться на помощи Вооруженным силам Украины и обороноспособности Украины,

– заметил он.

Отметим, что 16 октября Киев и Анкара подписали новое военное соглашение, договорились строить военные корабли, беспилотники и турбинные двигатели.



Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган, президент Турции / Фото Getty images

О реальной деоккупации полуострова говорить пока рано. Зато это – стратегически важно в долгосрочной перспективе. Тот факт, что США никогда не признавали аннексию Литвы, Латвии и Эстонии, является хорошей моделью. Нужно то же делать и с Крымом, подчеркнул Ходжес.

На каждый мельчайший аспект, любые местные выборы или когда россияне своими кораблями заходят в крымские порты – должны мгновенно реагировать. Признавать владельцев кораблей контрабандистами и декларировать, что Крым – это не часть России,

– подчеркнул он.

По словам бывшего посла США в Украине Джона Хербста, операция Кремля против Украины зашла в тупик. Дипломат назвал 3 фактора, которые на это повлияли.

Прежде всего российский народ не хочет, чтобы его солдаты воевали с Украиной. Поэтому Путину приходится скрывать свою войну, объяснил Хербст.

Поэтому Путину приходится скрывать свою войну, объяснил Хербст. Также влияют санкции США и Европы. "Путин отрицает, что это Российская война против Украины. Он говорит, что на Донбассе идет гражданская война. Хотя это чушь", – добавил экс-посол.

"Путин отрицает, что это Российская война против Украины. Он говорит, что на Донбассе идет гражданская война. Хотя это чушь", – добавил экс-посол. Третий фактор – обновленная украинская армия. За последние 6 лет численность ВСУ выросла на 75%. По рейтингу Global Firepower украинская армия – среди 30 лучших в мире.

О том, как Россия в обход санкций без всяких преград поставляет в Крым европейскую медтехнику – смотрите в полном выпуске программы "Крым. Реалии" на 24 канале 7 ноября в 19:00.