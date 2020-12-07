В оккупированной Россией Ялте с 14 декабря водоснабжение будут осуществлять по графику – 3 часа утром и столько же вечером. Проблемы с нехваткой воды возникли из-за засухи в регионе и неправильного ее использования оккупантами.

Уровень наполнения двух водохранилищ в местности опустился до исторического минимума – 17% от общего объема. В начале лета эта отметка составила 70%. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на так называемого министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрия Черняева.

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Продолжается поиск новых источников

По словам Черняева, уже с понедельника, 14 декабря, администрация Ялты планирует снизить уровень подачи воды. До конца этой недели об этом оповестят всех жителей города. Воду будут подавать по 3 часа утром и вечером.

Он добавил, что сейчас якобы идет поиск новых источников для Ялты. Рассматривается возможность подачи артезианской воды и строительства опреснительной установки.

Заметим! Рекордный уровень потребления воды в оккупированной Ялте фиксировали в период высокого курортного сезона. Сейчас показатель также несколько выше обычного, однако притока воды нет, что нетипично для этого времени года.

Воду по графику подают и в других городах

Из-за обмеления водохранилищ на почасовой график подачи воды уже перешли Симферополь, Севастополь и Евпатория.

Почему в Крыму возникла проблема с водой

До 2014 года Украина обеспечивала 85% потребностей Крыма в пресной воде. Водоснабжение осуществлялось через Северо-Крымский канал, которое прекратилось после оккупации полуострова Россией. В 2020 году ситуация с водой в Крыму стала критической. Эксперты прогнозируют на полуострове экологическую катастрофу.