Народный депутат из "Европейской солидарности" Яна Зинкевич во второй раз поборола коронавирус. Парламентарий болела полмесяца и наконец сообщила о том, что преодолела недуг.

Она 15 октября получила отрицательный тест на COVID-19. Этой новостью Яна Зинкевич поспешила поделиться на собственной странице в фейсбук.

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Наконец я выздоровела от коронавируса и получила отрицательный результат теста. Скажу честно, – непростой опыт и надеюсь третьего раза не будет хотя бы за этот год. Если подытожить кратко, то первый раз я болела чрезвычайно трудно, по шкале, наверное, 8 из 10. Но на ИВЛ и уже хорошо. Во второй раз, после первого пережитого случая все ощущалось на 3-4 из 10,

- рассказала она.

Зинкевич также сравнила симптомы, которые появлялись в первый и второй раз болезни. Летом парламентарий имела высокую температуру под 40 градусов, которая тяжело сбивалась. Также ее беспокоил повышенный пульс, частое дыхание, сгущалась кровь. Чуть позже она перестала чувствовать вкус и обоняние, от температуры имела судороги.

"Едва доехала тогда до больницы. Все эти симптомы развились менее чем за 3 суток. Могу сказать, что кашлять я уже начала когда выписывалась из больницы. Пробыла там 8 дней. Если коротко, думала, – это уже мои последние дни. Отдаленные последствия у меня до сих пор не прошли", – добавила нардеп.

Во второй раз, по словам Зинкевич, она болела легче. У нее появилась сильная усталость, истощение. Имела невысокую, но повышенную температуру – 37,5 в течение всех дней. Также она снова потеряла обоняние и частично вкус, хоть они полностью и не восстановились после первого раза.

Да, второй раз болеешь в разы легче. Шансы умереть от COVID-19, когда болеешь во второй раз также как будто меньше, согласно статистике. Думаю, со временем действительно коронавирус будет просто сезонным заболеванием, когда переболеет или провакцинируется достаточное количество людей. Что могу посоветовать? Не терять бдительность даже если уже переболел. И мой случай это подтверждает,

– подытожила политикиня.

Зинкевич также добавила, что обычно была в респираторе и дезинфицировала руки, впрочем, во время собраний в небольшом кругу людей маску все же снимала.

Обратите внимание! Во второй раз коронавирус у Яны Зинкевич подтвердился в конце сентября. Тогда тест на COVID-19 сдавала вся фракция "Европейской Солидарности". Все потому, что у ее лидера Петра Порошенко подтвердился этот диагноз. Сам Порошенко выздоровел 13 октября.