Прокурор Алексей Донской подчеркнул, если адвокаты беглого президента Виктора Януковича хотят, чтобы меру пресечения для него рассматривали в его присутствии, он должен явиться в суд. Алексей Донской представляет интересы обвинения по этому делу.

Детали заявления Донского

Как отметил прокурор, процедура, по которой Печерский райсуд Киева будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения Януковичу, не предусматривает его участия в судебном заседании через видеосвязь. Об этом Донской рассказал в комментарии УНИАН.

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"То есть ходатайство адвокатов Януковича относительно его присутствия через видеосвязь не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу, поскольку речь идет об избрании меры пресечения для него заочно", – подчеркнул прокурор.

По его словам, Янукович может принять участие в этом заседании только если лично явится в Печерский райсуд.

"Если лицо явилось в суд, то тогда ходатайство рассматривают по другой процедуре", – отметил он.

Донской добавил, что адвокаты Януковича могут лишь заявить, что нет оснований для рассмотрения ходатайства о мере пресечения. Но не могут требовать участия Януковича через видеосвязь, поскольку он – не участник этой процедуры вообще".

Пусть они приводят в суд Януковича, и тогда будет разбирательство с его участием,

– подытожил он.

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