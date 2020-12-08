Президент-беглец Виктор Янукович хочет участвовать в заседании суда по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года, где ему должны избрать меру пресечения. Янукович хочет подключиться через видеосвязь.

Заседание состоится 9 декабря в 14:45 в Печерском районном суде Киева. О желании президента-беглеца присутствовать сообщил его адвокат Виталий Сердюк на странице в фейсбуке.

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"Виктор Янукович требует личного участия в процессе, привлечения к нему потерпевших и допроса свидетелей", – написал Сердюк.

С просьбой президент-беглец обратился в Печерский райсуд. Он требует, чтобы все организовали так, как происходил допрос в Святошинсьому суде в 2016 году – по видеосвязи. Защита Януковича хочет, чтобы заслушали обе стороны:

тогдашних представителей власти;

сторонников Майдана.

Кого требуют допросить

Адвокат Януковича заверил, что необходимо публично допросить:

Николая Азарова;

Виталия Захарченко;

Александра Якименко.

Со стороны Майдана:

Арсения Яценюка;

Петра Порошенко;

Андрея Парубия;

Александра Турчинова;

Юрия Луценко;

Давида Жванию.

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