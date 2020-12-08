Янукович хочет присутствовать на суде по делу Майдана: ему будут выбирать меру пресечения
Президент-беглец Виктор Янукович хочет участвовать в заседании суда по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года, где ему должны избрать меру пресечения. Янукович хочет подключиться через видеосвязь.
Заседание состоится 9 декабря в 14:45 в Печерском районном суде Киева. О желании президента-беглеца присутствовать сообщил его адвокат Виталий Сердюк на странице в фейсбуке.
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"Виктор Янукович требует личного участия в процессе, привлечения к нему потерпевших и допроса свидетелей", – написал Сердюк.
С просьбой президент-беглец обратился в Печерский райсуд. Он требует, чтобы все организовали так, как происходил допрос в Святошинсьому суде в 2016 году – по видеосвязи. Защита Януковича хочет, чтобы заслушали обе стороны:
- тогдашних представителей власти;
- сторонников Майдана.
Кого требуют допросить
Адвокат Януковича заверил, что необходимо публично допросить:
- Николая Азарова;
- Виталия Захарченко;
- Александра Якименко.
Со стороны Майдана:
- Арсения Яценюка;
- Петра Порошенко;
- Андрея Парубия;
- Александра Турчинова;
- Юрия Луценко;
- Давида Жванию.
Дело Майдана: главное
- После побега Януковича в 2014 году в Украине открыли против него до 10 уголовных производств.
- Печерский суд уже выносил решение о заочном аресте Януковича в этом деле. Однако его отменил Киевский апелляционный суд.
- Руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова рассказала, что с начала 2020 года подозрение из-за событий Революции Достоинства объявили 37 людям. Она добавила, что "точка в этом деле будет не скоро".
- На момент совершения преступлений 26 из них были правоохранителями, 2 – прокурорами, 10 – следователями и 2 – судьями. Такую информацию предоставила Венедиктова.
- Она добавила, что "78 гражданских лиц и 13 правоохранителей" погибли во время столкновений между силовиками и протестующими.
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