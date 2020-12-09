Согласно закону, Виктор Янукович не имеет права присутствовать на заседании суда об избрании ему меры пресечения по делу о расстрелах на Майдане 2014 года. Прокурор по делу Алексей Донской назвал такую прихоть президента-беглеца пиарходом.

Согласно процедуре, в рамках которой внесли ходатайство по делу Януковича, подозреваемый не является участником этого процесса. Об этом Донской заявил в комментарии "Общественного радио".

Важно Янукович хочет присутствовать на суде по делу Майдана: ему будут избирать меру пресечения

Очередное заявление – это антиюриспруденция и попытки пропиариться при отсутствии юридических моментов. Требование видеоконференции – это попытка каким-либо образом на месяцы растянуть рассмотрение ходатайства,

– отметил прокурор.

По его словам, Россия в этом деле не выполняет ни один из запросов о международно-правовой помощи: "Начиная с подтверждения расположения Януковича в России, заканчивая проведением любых процессуальных действий".

Донской добавил, в случае, если Янукович появится через видеосвязь, прокуратура потребует рассмотрения по другой процедуре.

Дело Януковича: главное