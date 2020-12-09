Янукович не имеет права присутствовать в суде, – прокурор
Согласно закону, Виктор Янукович не имеет права присутствовать на заседании суда об избрании ему меры пресечения по делу о расстрелах на Майдане 2014 года. Прокурор по делу Алексей Донской назвал такую прихоть президента-беглеца пиарходом.
Согласно процедуре, в рамках которой внесли ходатайство по делу Януковича, подозреваемый не является участником этого процесса. Об этом Донской заявил в комментарии "Общественного радио".
Важно Янукович хочет присутствовать на суде по делу Майдана: ему будут избирать меру пресечения
Очередное заявление – это антиюриспруденция и попытки пропиариться при отсутствии юридических моментов. Требование видеоконференции – это попытка каким-либо образом на месяцы растянуть рассмотрение ходатайства,
– отметил прокурор.
По его словам, Россия в этом деле не выполняет ни один из запросов о международно-правовой помощи: "Начиная с подтверждения расположения Януковича в России, заканчивая проведением любых процессуальных действий".
Донской добавил, в случае, если Янукович появится через видеосвязь, прокуратура потребует рассмотрения по другой процедуре.
Дело Януковича: главное
- Ранее Печерский суд выносил решение о заочном аресте Януковича по делу о расстрелах на Майдане. Однако его отменил Киевский апелляционный суд.
- 8 декабря адвокаты, представляющие интересы президента-беглеца, заявили, что он хочет участвовать в суде по избрании ему меры пресечения.
- В частности, Янукович требует личного участия в процессе, а также привлечения потерпевших и допроса свидетелей. Кроме того, он хочет, чтобы все организовали с помощью видеосвязи.
- Суд по делу о мере пресечения экс-президенту запланирован на 9 декабря.
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