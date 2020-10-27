В преддверии Олимпийских игр в Токио, которые пройдут летом 2021, Япония в рамках своей правительственной программы выпустила марки с видами Украины. Продавать их начнут уже с 9 ноября.

Почта Токио с 9 ноября будет продавать оригинальные марки "Украина – горож Хино". Об этом посольство Украины в Японии сообщило в фейсбуке.

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"Эти марки посвящены сотрудничеству Украины и Токио в рамках японской правительственной программы "Host Town" накануне Олимпийских игр", – написала пресс-служба посольства.

Фотографии для проекта предоставило украинское национальное информационное агентство Укринформ и фотограф Вячеслав Присяжнюк. Изображенные там крымские пейзажи, украинские традиционные дома, цветение сакуры в Закарпатье и прочее.

К слову, Япония намерена предоставить Украине гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом – лекарственное средство Favipiravir (Avigan), определенный для применения при лечении COVID-19.

Кроме этого Япония поддерживает все антироссийские санкции от стран G7, и не поддерживает идею изменении формата "Большой семерки" для возвращения туда России.