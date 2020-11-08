Преемник императора: в Японии объявили наследника престола – фото
В Японии официально объявили наследника престола. Им стал наследный принц Акисино.
Поскольку трон могут наследовать только мужчины, то 18-летняя принцесса Айко не имела права на престол императора. Об этом сообщили на The Japan Times.
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Кто наследник
Первым в очереди наследования престола определили принца Акисино. Это решили после того, как его старший брат, император Нарухито, после отречения отца стал в 2019 году монархом.
Я буду выполнять все свои обязанности как последователь,
– отметил Акисино.
54-летний Акисино был одним из 3 потенциальных наследников престола. Церемонию запланировали еще на апрель 2020 года, но отложили из-за пандемии COVID-19.
Принц Акисино / Фото EPA
Церемония определения престолонаследия в Японии / Фото EPA
В Японии объявили наследника престола / Фото EPA
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