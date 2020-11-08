В Японии официально объявили наследника престола. Им стал наследный принц Акисино.

Поскольку трон могут наследовать только мужчины, то 18-летняя принцесса Айко не имела права на престол императора. Об этом сообщили на The Japan Times.

Интересно С искусственным интеллектом: изобрели чемодан для незрячих людей – фото, как работает

Кто наследник

Первым в очереди наследования престола определили принца Акисино. Это решили после того, как его старший брат, император Нарухито, после отречения отца стал в 2019 году монархом.

Я буду выполнять все свои обязанности как последователь,

– отметил Акисино.

54-летний Акисино был одним из 3 потенциальных наследников престола. Церемонию запланировали еще на апрель 2020 года, но отложили из-за пандемии COVID-19.

Напомним. Император Японии Акихито 30 апреля 2019 года отрекся от престола. Церемония отречения от престола состоялась в стране впервые за 200 лет.



Принц Акисино / Фото EPA



Церемония определения престолонаследия в Японии / Фото EPA