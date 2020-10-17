Япония хочет сохранить формат "Большой семерки" без возвращения России. Кроме того, японские власти абсолютно поддерживают все антироссийские санкции от стран G7.

Сохранение границ G7 в настоящее время является приоритетом для Японии. Об этом в интервью "Укринформу" заявил посол Японии в Украине Такаши Кураи.

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Президент Трамп, кажется, в прошлом году поговорил о G8 (возвращении России в G7/8 – 24 канал), а в этом году выступил с идеей включить еще несколько стран в эту группу. Впрочем позиция Японии очень четкая и простая – чрезвычайно важно сохранить рамки G7,

– подчеркнул чиновник.

Что Кураи сказал об Украине

Суверенитет и территориальную целостность Украины Япония неуклонно поддержит. Кураи подчеркнул, что его страна не признавала и никогда не признает российской аннексии Крыма.

Кроме того, Япония считает приоритетом, чтобы все участники минского формата выполнили все свои договоренности. По мнению посла, прежде всего это должна сделать Россия.

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