Несколько префектур Японии засыпало снегом. Так, почти 1,2 метра снега за сутки выпало в Гумми и Ниигате. Из-за непогоды возник транспортный коллапс.

Так, десятки автомобилей оказались заблокированными на трассах. Из-за сильных снегопадов в Японии также отменили 54 внутренних авиарейсов. Об этом сообщает NHK.

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В основном отменены авиационные маршруты, сочетающие Токио и Осаку с островом Хоккайдо, а также префектурами Акита и Аомори на севере острова Хонсю.

Кроме того, из-за непогоды уже пострадали 13 человек.

Снег в Японии / Фото из соцсетей

Местные власти просят жителей префектур, где заметает снегом, воздержаться от поездок на личном транспорте. Кроме снега, водителей донимает еще и гололед на дорогах.

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Заметим, что в Украине из-за гололеда на дорогах тоже объявили первый уровень опасности. 16 декабря водителям и пешеходам следует быть осмотрительными на дорогах в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.