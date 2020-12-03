После нескольких месяцев низкой активности на японском вулкане Сакурадзима 2 декабря зафиксировали сильный взрыв. Метеорологи считают, что вскоре вулкан может начать извержение в еще больших масштабах.

Начиная с февраля 2016 года, уровень вулканической тревоги Сакурадзимы сохраняется на отметке 3 из 5. Это означает, что к вулкану нельзя приближаться, сообщает The Watchers.

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Несколько месяцев вулкан был спокойным, однако 2 декабря там зафиксировали мощный взрыв.

Часть колонны извержения затемнило метеорологическое облако, а это усложнило оценку высоты.

К слову, летом 2020 года группа, организованная японским метеорологическим агентством, предупредила, что в будущем Сакурадзима может начать извержение в больших масштабах.

Что известно о Сакурадзиме? Активный вулкан, расположенный на полуострове Осуми острова Кюсю японской префектуры Кагосима. До 1914 года Сакурадзима был отдельным островом, однако из-за извержения вулкана соединился потоками с полуостровом Осуми. В 1914 году произошло крупное извержение. Землетрясения перед ним привели к смерти по меньшей мере 35 человек. Начиная с 1955 года, вулкан извергается почти постоянно.



На японском вулкане Сакурадзима прогремел мощный взрыв / Фото из твиттера AlexPoulidis



Вскоре вулкан может начать извержение в еще больших масштабах / Фото с фейсбука Сейзо Айба

Извержение вулкана Сакурадзима: смотрите видео

Вулкан Сакурадзима: смотрите карту