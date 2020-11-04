Явка на выборах в США стала рекордной за 120 лет
Явка на президентских выборах в США 3 ноября стала самой высокой за последние 120 лет. По состоянию на утро 4 ноября проголосовали 66,9% избирателей.
Последний избирательный рекорд американцы установили еще в 1900 году. Тогда проголосовали 73,7% избирателей. Об этом свидетельствуют данные проекта United States Election Project.
Обратите внимание Хаос Трампа и надежды на Байдена: чего в разных частях мира ждут от выборов в США
По словам лидера проекта Майкла Макдональда, во время выборов 2020 года проголосовали более 60 миллионов человек.
Это – нестандартно. На президентских выборах 2020 отмечена самая высокая за 120 лет явка,
– отметил Макдональд.
В этом году из-за пандемии COVID-19 в США досрочно проголосовало рекордное количество людей – 100 миллионов избирателей. Это составляет 47% от общего количества избирателей в стране. В частности, досрочно проголосовали действующий президент США Дональд Трамп и его главный конкурент демократ Джо Байден.
Выборы в США: что известно
- 3 ноября в США состоялись президентские выборы.
- В этот день Трамп и Байден обратились к своим сторонникам.
- Трамп отметил американцам, что "ваши надежды – это мои надежды, ваши мечты – это мои мечты, и ваше будущее – это то, за что я борюсь каждый день!".
- Байден отметил, что будет работать "как для демократов, так и для республиканцев и тяжело работать и для тех, кто меня не поддерживает, и для тех, кто поддерживает".
Поделиться новостью