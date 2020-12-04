Сейчас долг Укрзализныци перед Европейским банком реконструкции и развития составляет 9 миллионов евро. Член наблюдательного совета Сергей Лещенко заявил, что это не та сумма, которая является критической для УЗ.

Действительно, финансовое положение общества достаточно сложное. Об этом сообщил Сергей Лещенко на своей странице в фейсбук.

Стоит прочитать "Белые" хакеры за миллион и чат-бот Иванка: технологические сюрпризы в Украине

На что рассчитывает Укрзализныця

Он отметил: "Укрзализныця рассчитывает получить 150 миллионов евро от ЕБРР на электрификации участка Долинская – Николаев, что должно значительно улучшить логистику грузов в направлении портов".

Сложное финансовое состояние

По его словам, финансовое состояние УЗ действительно сложное из-за:

убыточность пассажирских перевозок (ниже рентабельности в 2 раза, минус 12 миллиардов гривен в 2019 году);

необоснованный налог на землю в местные бюджеты (минус 3,5 миллиарда гривен);

заниженные тарифы для олигархов на перевозку определенной категории грузов и даже порожних вагонов после них (недополучено 4,4 миллиарда гривен);

долг за перевозку льготников (2,3 миллиарда гривен);

долг за перевозку школьников и студентов, за которых не рассчиталось Минобразования (1,1 миллиарда гривен).

Меры для повышения эффективности

Лещенко отметил, что менеджмент компании принимает меры для повышения эффективности. Например, закупка дизеля бьет все ценовые рекорды. Уже год УЗ закупает его значительно ниже оптового рынка. Также готовится переход на рамочные контракты на моторные масла и уголь.

Но этот плюс никогда не перекроет минус, который наращивается из-за того, что компанию назначили на роль спасательного круга для всех, от олигархов до местных элит,

- также сказал эксперт.

Он добавил, что пора принять решения, которые дадут Укрзализныце больше кислорода в легких.