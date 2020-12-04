Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к народным депутатам с просьбой говорить на украинском языке. Причиной стали многократные обращения и жалобы украинцев по этому вопросу.

Депутаты должны обязательно соблюдать языковое законодательство. Об этом омбудсмен сообщил на странице в Фейсбуке.

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Кремень отметил, что на государственном языке должны говорить все новоизбранные городские головы, руководители ОТГ, секретари местных советов и депутаты.

Рабочим языком деятельности органов местного самоуправления, в том числе языком заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства является государственный язык,

– заявил омбудсмен.

Он также призвал власти на местах соблюдать языковое законодательство на предприятиях, в торговых сетях и организациях коммунальной формы собственности.

Обратите внимание! Тарас Кремень 2 декабря 2020 года заявил, что тотального контроля за тем, обслуживают ли украинцев в заведениях на государственном языке, не будет. В частности, во время действия карантина это не будут проверять. Подробнее об этом – читайте здесь.

Как заявил Кремень, важно создавать условия для улучшения качества преподавания украинского языка во всех учебных заведениях, открывать курсы для его изучения. Также нужно поддерживать издание и распространение книг в государстве.

Все для того, что как можно больше украинцев осваивали язык.