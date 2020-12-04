Языковой омбудсмен обратился к нардепам относительно украинского языка: детали
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к народным депутатам с просьбой говорить на украинском языке. Причиной стали многократные обращения и жалобы украинцев по этому вопросу.
Депутаты должны обязательно соблюдать языковое законодательство. Об этом омбудсмен сообщил на странице в Фейсбуке.
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Кремень отметил, что на государственном языке должны говорить все новоизбранные городские головы, руководители ОТГ, секретари местных советов и депутаты.
Рабочим языком деятельности органов местного самоуправления, в том числе языком заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства является государственный язык,
– заявил омбудсмен.
Он также призвал власти на местах соблюдать языковое законодательство на предприятиях, в торговых сетях и организациях коммунальной формы собственности.
Как заявил Кремень, важно создавать условия для улучшения качества преподавания украинского языка во всех учебных заведениях, открывать курсы для его изучения. Также нужно поддерживать издание и распространение книг в государстве.
Все для того, что как можно больше украинцев осваивали язык.
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