Недавно в Славянске Донецкой области вспыхнул языковой скандал. Здесь пассажирка одной из маршруток набросилась на другую из-за украинского языка, в частности требовала общаться "по-славянски". В сети в злоумышленнице опознали кандидатку в депутаты от "Нашего края" Валентину Павлову.

Подробнее о женщине-скандалистке

Как отметили пользователи соцсетей, это жительница города Валентина Павлова. И она участвовала в местных выборах от политической партии "Наш край". Об этом пишет "Радио Свобода".

Все детали В Славянске адекватные люди, а не как вы, украиночка: на женщину набросились из-за украинского языка

Соответствующее сообщение было на странице славянской ячейки политсилы, однако, предположительно, после огласки его удалили. Официальных заявлений от "Нашего края" относительно языкового скандала пока не было.

Журналисты позвонили по номеру, который указан в посте. Там ответили, что это не Валентина. А после того, как представитель СМИ представился, попрощались и положили трубку. Сейчас ни на какие звонки славянская ячейка "Нашего края" не отвечает.

В сообщении о Павловой говорится, что она работала воспитателем в трех детских садах, специалистом абонентского отдела и бухгалтером. Сейчас – на пенсии.



Сообщение "Нашего края" о кандидатке Валентине Павловой / Скриншот "Радио Свобода"

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Основное о конфликте в маршрутке в Славянске

Одна из пассажирок сделала замечание мужчине о необходимости надеть защитную маску. Тот набросился на женщину и начал ее оскорблять из-за языка.

В конце концов к оскорблениям женщины присоединились и другие пассажиры. Дошло до того, что украинский язык называли "телячьим", а саму пассажирку всячески оскорбляли.

В ответ активистка рассказала, что она родилась, выросла и всю свою жизнь провела в Славянске. Тогда одна из пассажирок заявила, что если та из Славянска, то и пусть говорит "па-славянски".

Позже к русскоязычной женщине подошел мужчина, который с самого начала и спровоцировал конфликт, для чего-то начал требовать ее документы, выгонять пассажирку из автобуса и протягивать к ней свои руки.

Личность мужчины, который угрожал и ругался, пока не установили.

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