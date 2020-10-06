Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Кремле есть желание вернуть назад Советский Союз. Однако Российской Федерации не получится языковым вопросом склонить украинцев к объединению.

Об этом глава государства рассказал европейскому изданию Politico Europe, передает Офис Президента. И подчеркнул, что РФ в информационной политике манипулирует двумя вопросами: религией и языком.

Обратите внимание У меня нет честного ответа, – Зеленский об окончании войны на Донбассе

По его словам, эти вещи либо объединяют, либо раскалывают общество. Многие говорят, русскоязычные украинцы должны объединиться под единой страной. Однако этот вариант – не украинцев.

Зеленский также отметил, много людей в Украине разговаривают на польском, венгерском, румынском, болгарском, а также на русском.

У нас такая богатая, большая страна. Вокруг языка никто не будет объединяться. И это уже говорили в начале войны, когда оккупировали Донбасс,

– заявил глава государства.

Отношения с РФ

Он напомнил, как людям казалось, что в тех областях, где большинство говорит на русском, тоже будут присоединяться к российской политике, к эскалации конфликта и к расколу в Украине. Но это не так.

Это была большая, трагическая ошибка Кремля в отношении нашей страны. Вернуть отношения, которые были между людьми. Я не знаю, сколько нужно лет и возможно ли это в принципе на сегодня,

– сказал Зеленский.

И подытожил: Украина ни на что никогда не променяет свою независимость.

Важно. В интервью Euronews Владимир Зеленский заявил, что надеется на окончание войны на Донбассе до конца 2020 года.

Что известно об оккупации Россией?

Россия незаконно оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. При этом РФ не признает незаконность своих действий. Они же заявляют о "восстановлении исторической справедливости" .

. Кроме этого, российско-украинская война на Донбассе продолжается с 2014 года.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала