Языковой вопрос: Зеленский говорит, что русскоязычных украинцев нельзя "купить"
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Кремле есть желание вернуть назад Советский Союз. Однако Российской Федерации не получится языковым вопросом склонить украинцев к объединению.
Об этом глава государства рассказал европейскому изданию Politico Europe, передает Офис Президента. И подчеркнул, что РФ в информационной политике манипулирует двумя вопросами: религией и языком.
Обратите внимание У меня нет честного ответа, – Зеленский об окончании войны на Донбассе
По его словам, эти вещи либо объединяют, либо раскалывают общество. Многие говорят, русскоязычные украинцы должны объединиться под единой страной. Однако этот вариант – не украинцев.
Зеленский также отметил, много людей в Украине разговаривают на польском, венгерском, румынском, болгарском, а также на русском.
У нас такая богатая, большая страна. Вокруг языка никто не будет объединяться. И это уже говорили в начале войны, когда оккупировали Донбасс,
– заявил глава государства.
Отношения с РФ
Он напомнил, как людям казалось, что в тех областях, где большинство говорит на русском, тоже будут присоединяться к российской политике, к эскалации конфликта и к расколу в Украине. Но это не так.
Это была большая, трагическая ошибка Кремля в отношении нашей страны. Вернуть отношения, которые были между людьми. Я не знаю, сколько нужно лет и возможно ли это в принципе на сегодня,
– сказал Зеленский.
И подытожил: Украина ни на что никогда не променяет свою независимость.
Что известно об оккупации Россией?
- Россия незаконно оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. При этом РФ не признает незаконность своих действий. Они же заявляют о "восстановлении исторической справедливости".
- Кроме этого, российско-украинская война на Донбассе продолжается с 2014 года.