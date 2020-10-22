Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Ранее его объявили в международный розыск и заочно обвинили в шпионаже.

Сейчас вопрос о получении Эдвардом Сноуденом российского гражданства не стоит, сообщает Интерфакс со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерену.

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Сегодня миграционные службы выдали Эдварду Сноудену вид на жительство в России на бессрочной основе,

– сообщил адвокат.

Он пояснил, что это стало возможным после изменений в миграционном законодательстве России. К слову, эти же изменения упростили получение вида и для украинцев.

Анатолий Кучерена также рассказал, что Сноуден подал заявление о предоставлении вида на жительство еще в апреле, но из-за пандемии возникли трудности в работе российских государственных органов.

Что известно об Эдварде Сноудене: