Легендарный шпион Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Ранее его объявили в международный розыск и заочно обвинили в шпионаже.
Сейчас вопрос о получении Эдвардом Сноуденом российского гражданства не стоит, сообщает Интерфакс со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерену.
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Сегодня миграционные службы выдали Эдварду Сноудену вид на жительство в России на бессрочной основе,
– сообщил адвокат.
Он пояснил, что это стало возможным после изменений в миграционном законодательстве России. К слову, эти же изменения упростили получение вида и для украинцев.
Анатолий Кучерена также рассказал, что Сноуден подал заявление о предоставлении вида на жительство еще в апреле, но из-за пандемии возникли трудности в работе российских государственных органов.
Что известно об Эдварде Сноудене:
- Это без преувеличения один из самых известных в мире шпионов. Свою "деятельность" он осуществлял, будучи работником ЦРУ и Агентства нацбезопасности США.
- Эдвард Сноуден работал программистом и системным администраторам. В 2013 году он передал газетам The Guardian и The Washington Post информацию о слежке Агентством национальной безопасности США за информационными системами многих стран мира.
- Это повлекло целый ряд международных скандалов, а самого Сноудена в США заочно обвинили в шпионаже и объявили в международный розыск.
- Он просил политического убежища в более 20 стран мира, но согласилась только Россия. С тех пор программист живет где-то на ее территории, но не в Москве.
- В 2016 году режиссер Оливер Стоун снял про Эдварда Сноудена одноименный биографический фильм-триллер.