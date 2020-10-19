Украинцы продолжают обсуждать судебное решение, согласно которому книгу Вахтанга Кипиани о деле над поэтом-диссидентом Василием Стусом нельзя распространять. Такой вердикт Дарницкого райсуда Киева почти полностью удовлетворил иск лидера ОПЗЖ, кума Путина, а также бывшего "адвоката" Стуса Виктора Медведчука.

После решения суда украинцы раскупили книгу за считанные часы, следовательно, в издательстве заявили, что будет новый тираж. Такая реакция людей на запрет напомнила многим об эффекте Стрейзанд. Феномен, согласно которому попытка удалить определенную информацию или ограничить доступ к ней приводит лишь к ее распространению.

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Остряки уже успели изменить статью об этом эффекте в Википедии. Так, в украинской версии материала они подали в скобках "другое" название эффекта Стрейзанд – "эффект Медведчука". Об этом на своей фейсбук-странице написал Назар Токарь.



Скриншот из Википедии

Обновленную информацию из Википедии уже удалили, но скриншоты остались.

Что это за эффект Стрейзанд и при чем тут Медведчук

Термин "эффект Стрейзанд" происходит от инцидента в 2003 году, когда известная голливудская актриса Барбара Стрейзанд обратилась в суд с требованием взыскать с фотографа Кеннета Аделмана и сайта Pictopia.com 50 миллионов долларов.

Все потому, что фото ее дома было доступно среди 12 тысяч других фотографий побережья Калифорнии. Злого умысла в этом не было, дело в том, что фотограф действительно снимал побережье в рамках проекта, изучающего эрозию почв. Сайт с фотографиями и научными материалами был общедоступным, но интересовались им только специалисты.

До того, как Стрейзанд подала иск, фотографию с ее домом загружали с сайта всего 6 раз, из которых дважды это делали адвокаты актрисы. После иска снимок и сайт стали чрезвычайно популярным, через месяц их просмотрели более 420 тысяч посетителей.

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Ситуация с запретом книги Кипиани о Стусе – похожая. После почти полного удовлетворения иска Медведчука судом люди бросились в книжные магазины и раскупили весь тираж "Дела Василия Стуса".

Дело в том, что в 1980 году Виктор Медведчук был адвокатом Василия Стуса. С таким "защитником" тот получил максимальный срок заключения – 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки. В лагере он умер.

Медведчук признал обвинения советской власти против поэта и диссидента "правомерными". В суде над Стусом он фактически исполнял роль "второго прокурора".