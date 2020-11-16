В Эфиопии боевики атаковали пассажирский автобус: погибли более 30 человек
На северо-западе Эфиопии 15 ноября боевики напали на пассажирский автобус. В результате атаки погибли 34 человека.
В Комиссии по правам человека при парламенте Эфиопии отметили, что это не единственное нападение – боевики совершили ряд других атак в регионе. Об этом сообщает Синьхуа.
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По меньшей мере 34 человека погибли в результате нападения неизвестных вооруженных людей на пассажирский автобус, – говорится в сообщении.
Инцидент произошел вечером 15 ноября в регионе Бенишангул-Гумуз, что на северо-западе Эфиопии.
Власти страны отправили туда отряды силовиков. Детали нападения пока не сообщаются.
В регионе Бенишангул-Гумуз в Эфиопии боевики напали на автобус: карта
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