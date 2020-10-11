Губернатор Камчатского края России Владимир Солодов заявил, что благодаря спутниковым снимкам удалось обнаружить судно, сбрасывавшее ядовитые воды в акваторию Аквачинского залива. Именно здесь в конце сентября произошла экологическая катастрофа, в результате которой на берег выбросило тысячи мертвых морских животных.

Заявление Солодова по экокатастрофе на Камчатке

Свое заявление губернатор Камчатки сделал прямо на берегу. Соответствующее видеообращение распространили российские СМИ, передает 24 канал .

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По словам Солодова, состоялся монитринг космических снимков места экокатастрофы. И по его результатам, специалистам удалось обнаружить корабль, который проходил в 7 утра 23 сентября вблизи Халактырского пляжа.

С него был совершен сброс ядовитых вод. Сам объем очень незначителен. Конечно, он не мог привести к эффекту, который мы наблюдаем по всей акватории. То есть, веществ было настолько мало, что животные, совершенно точно, погибли не из-за этого. А из-за чего – мы, как и раньше, не знаем!

– отметил чиновник.

Он добавил, что данные уже передали правоохранителям и виновных привлекут к ответственности . Правда, Солодов не назвал ни тип судна, ни его владельцев.

Экокатастрофа на Камчатке: видео заявления Солодова по обнаружению корабля-загрязнителя

Экологическая катастрофа на Камчатке: смотрите видео

Что этому предшествовало

Ранее Росприроднадзор предоставил расширенные результаты проб воды , в частности, в районе Халактырского пляжа.

По итогам их анализа, обнаружили превышение фосфата-иона в 10,8 раза, железа – в 6,7 раза, фенола – в 2,9 раза.

Кроме того, по данным следствия, проведенные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о наличии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или другого нефтесодержащего вещества.

Проектный директор международной неправительственной организации Greenpeace в России Владимир Чупров в свою очередь выразил мнение, что полученных результатов – недостаточно, чтобы установить полную картину случившегося. По его словам, не хватает крайне важных результатов: лабораторных анализов тканей и органов погибших животных.

7 октября Следственный комитет РФ возбудил два дела по нарушению правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнения морской среды. Следствие намерено проверить все возможные источники загрязнения акватории.

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Экологическая катастрофа на Камчатке: что известно

На побережье Авачинской залива в Тихом океане выбросило тысячи мертвых животных.

От экологического бедствия также пострадали по меньшей мере 30 человек. Среди них есть дети.

Российский журналист Юрий Дудь опубликовал видео, снятое с вертолета над заливом. На нем видно, как по воде растекаются маслянистые пятна от нефтепродуктов.

Впоследствии стало известно, что местные серферы жаловались на загрязнение воды еще в конце августа.

Серфер Антон Морозов рассказал: еще в начале сентября река уже выливала тонами яд в океан .