В Одесской области в городе Вилково на свалке обнаружили высокий уровень загрязнения химикатами. Оно охватило около 20 тысяч квадратных метров земли.

Свалку на территории города Вилково эксплуатируют без необходимых документов. Об этом сообщил руководитель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный в фейсбуке.

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По его словам, загрязнение почвы на территории города стало "самым резонансным" экологическим случаем в Одесской области в течение 20 – 26 ноября 2020 года.

Справка. Вилково – город в Одесской области, расположенный в украинской части дельты Дуная. Там расположен Усть-Дунайский морской торговый порт. Вилково часто называют "украинской Венецией" из-за значительного количество каналов, прорытых вдоль улиц.

По данным Госэкоинспекции, в городе Вилково обнаружили загрязнения большим количеством химикатов, а именно:

аммонием;

нитратами;

хлоридами;

фосфором;

сульфатами.

После того, как эти вещества попадают в почву, они могут проникать в подземные реки и распространяться по всей территории.

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Как рассказал Малеваный, инспекция посчитала убытки из-за загрязнения территории. Из-за этого коммунальному предприятию "Вилковский горводоканал" уже выдвинули претензии на сумму 1 миллион 153 тысяч гривен.