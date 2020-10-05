На Камчатке погибли тысячи животных, многие люди пострадали от ожогов слизистых, а в сети опубликовали видео пятен от нефтепродуктов на воде. Несмотря на это власти уверяют, что, мол, были какие-то проблемы, но все уже хорошо, поскольку "океан самоочистился".

Губернатор Камчатского края в России Владимир Солодов в своем инстаграме рассказал о ситуации в Авачинской бухте (именно там произошла экологическая катастрофа из-за загрязнения воды, скорее всего, нефтепродуктами).

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По словам Солодова, "Камчатка в порядке", ситуация там "нормальная" и "благоприятная". А все благодаря океану.

Люди отдыхают на берегу моря. И вообще ситуация нормализуется – благодаря уникальной способности океана к самовосстановлению,

– заявил губернатор в видео.

И добавил, что власти будут добиваться "полноценного и досконального изучения" причин загрязнения, пробы воды будут изучать "в лучших лабораториях" и так далее.

В комментариях пользователи сети резонно обратили внимание Солодова на то, что наличие людей на пляже никак не может свидетельствовать о "нормальной" ситуации после всего случившегося. Губернатор на эти слова пока не отвечал.

Коротко о катастрофе на Камчатке в России

На полуострове Камчатка в России произошло экологическое бедствие:

2 октября стало известно, что тысячи морских существ (рыбы, моллюски, птицы и даже млекопитающие) выбросились на берег и погибли из-за утечки нефтепродуктов.

Буквально на следующий день блогер Юрий Дудь опубликовал видео с вертолета, где четко заметно черную жидкость в воде залива. Фактически это доказало, что в акваторию попали нефтепродукты.

Также известно и о многих пострадавших людях , у которых ожоги слизистых оболочек появились после прогулок по пляжу. А также и о местных серферах, которые жаловались на ухудшение зрения.