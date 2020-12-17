Работы в конвертерном цехе меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест начаты в марте.

Завершение этой масштабной модернизации запланировано на второе полугодие 2021 года, а инвестиции в реализацию проекта составляют 204 млн грн.

В конвертерном цехе меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест ведется реконструкция системы аспирации участка сыпучих и ферросплавов, чтобы минимизировать концентрацию пыли. Работы на участке ведут специалисты подрядной организации.

По состоянию на сегодня уже смонтировано 58 локальных фильтров из 166 запланированных, которые соответствуют европейским требованиям по очистным сооружениям. В дальнейшем они будут работать на всех перегрузочных узлах, а контролировать систему аспирации будет автоматическая система.

Такая система аспирации позволит уменьшить потери материалов, и выбросы в атмосферу сводятся к минимуму.

Группа Метинвест ежегодно увеличивает инвестиции в экомодернизацию промышленных объектов. Пошагово ведется реконструкция меткомбината, мы планомерно выполняем взятые на себя обязательства. Для этого в производственных цехах устанавливаем современные системы аспирации, отвечающие строгим европейским требованиям к очистным сооружениям,

– подчеркнул генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Энвер Цкитишвили.

Напомним, что в конвертерном цехе комбината "Азовсталь" Группы Метинвест в этом году реализован ряд других важных экологических проектов.