Правительство 6 ноября представило результаты аудита государства. Его проводили для разработки национальной экономической стратегии до 2030 года.

Аудит показал, что Украина имеет значительную долю неиспользованного потенциала экономики. Об этом рассказали на презентации правительства, сообщает 24 канал.

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Каковы результаты аудита

Украина имеет 85% неиспользованного потенциала земли. Однако стоимость земли значительно ниже европейской.

Однако стоимость земли значительно ниже европейской. В Украине более 12 тысяч разведанных месторождений, которые не разрабатывают. В Кабмине отметили, что разрабатывают пока лишь 4632 месторождения. Поэтому в целом в этой сфере есть 409 миллиардов долларов неиспользованного потенциала.

Неиспользованный потенциал водных ресурсов составляет 12 миллиардов долларов. Состояние орошения сейчас в 5 раз меньше потенциала.

Кроме этого, в Украине 40 миллиардов долларов неиспользованного потенциала лесов . В Кабмине отметили, что площадь лесов в Украине больше, чем в Польше, однако производство мебели значительно ниже.

. В Кабмине отметили, что площадь лесов в Украине больше, чем в Польше, однако производство мебели значительно ниже. Неиспользованный потенциал в торговой сфере – 407 миллиардов долларов.

В Украине недостаточно реализован потенциал по технологичности производства. Хотя в металлургии, минеральных продуктах и агропродукции потенциал достаточно высок.

Также 63 миллиарда долларов неиспользованного потенциала обнаружили в сфере инвестиций.

Почему правительство решило провести аудит

Кабмин обнародовал национальную экономическую стратегию до 2030 года. Ранее ее создание анонсировал президент Владимир Зеленский. Именно для разработки стратегии правительство провело аудит государства.

Правительство презентовало результаты аудита, смотрите видео: