Коронавирус стремительно распространяется в Украине, требуя жесткой противоэпидемической политики. Но ужесточение карантинных ограничений грозит окончательным крахом нашей экономики.

Михаил Дубинянский эксклюзивно для сайта 24 канала.

Идеальный шторм

Колоссальные экономические потери от пандемии требуют сотрудничества с международными финансовыми институциями. Но недавний демарш Конституционного суда рискует лишить нас поддержки МВФ и Запада в целом.

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Выход из конституционного кризиса должны нащупать парламентарии. Но спикер Верховной Рады болен коронавирусом, первый вице-спикер – тоже, и неизвестно, скольких еще нардепов выведет из строя разбушевавшаяся инфекция…

Отечественные невзгоды нынешнего года закольцевались самым причудливым образом. Каждая из наших проблем заметно усиливается другими проблемами. Это именно то, что называют "идеальным штормом": сложение ряда негативных факторов, в результате чего их суммарный разрушительный эффект резко возрастает. Кстати говоря, в широкий обиход данное выражение вошло ровно двадцать лет назад – после выхода голливудского фильма-катастрофы 2000 года "The Perfect Storm".

Конечно, за эти двадцать лет Украина не раз сталкивалась с взаимным воздействием неблагоприятных обстоятельств. Однако мало кто представлял, до какой степени оно может дойти.

Некомпетентность руководства и коронакризис

В 2018-м главным вызовом для страны считалось гремучее сочетание войны с коррупцией и бедностью. В 2019-м главным вызовом выглядело сочетание бедности, коррупции и войны с приходом президента-дилетанта и его неопытной команды. Но только в 2020-м, когда к коктейлю отечественных проблем присоединилась нежданная-негаданная пандемия, стало ясно, что представляет собой настоящий идеальный шторм.

Некомпетентность украинского руководства усугубляется коронакризисом. Коронакризис усугубляется некомпетентностью украинского руководства.

Коллапс медицинской системы не получается предотвратить без локдауна, а полноценный локдаун не получается ввести из-за плачевного экономического положения и нарастающего сепаратизма на местах. Финансовой стабильности угрожает конституционный тупик, а преодоление конституционного тупика не просматривается из-за слабости действующего гаранта и перманентного раздора на Печерских холмах. При этом все перечисленное осложняется продолжающейся гибридной войной с РФ: часть влиятельных игроков занята сознательным и почти неприкрытым саботажем в интересах враждебного северного соседа.

Мы очутились в ситуации, когда попытка разрешить любую отдельно взятую проблему априори оказывается полумерой. Более или менее эффективное решение требует разбираться и с остальными проблемами, существенно обостряющими первую. Наши головные боли сплелись в настолько плотный клубок, что отделить главное от второстепенного уже нереально: заниматься нужно всем сразу. Менять все, исправлять все, противодействовать всему. И вряд ли стоит обольщаться, будто столь грандиозная задача по плечу нынешней власти или ее конкурентам.

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Похоже, остается лишь принять идеальный шторм как должное и сосредоточиться на элементарном выживании – подобно героям того самого американского блокбастера "The Perfect Storm". Которые, правда, так и не сумели спастись.