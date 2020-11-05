Если до конца года будет действовать длительный локдаун, то падение экономики в 2021 году резко ускорится. В частности, в годовом выражении оно может составлять 5,6% вместо прогнозируемых 4,8%.

В Обзоре экономической активности на сайте Министерства экономики спрогнозировали уровень падения экономики в случае ухудшения к концу 2020 года ситуации с коронавирусом.

Читайте также Рада одобрила предварительные изменения в госбюджет-2021: основные цифры

Сейчас министерство оставляет неизменным прогноз сокращения ВВП на уровне 4,8%. В то же время сокращение в 4 квартале прогнозируют на уровне 3,0%. Однако такие цифры будут актуальны, если ситуация с пандемией COVID-19 в Украине и мире не ухудшится.

Однако, если будет длительный локдаун, то падение ВВП в 4 квартале может оказаться значительно большим – на уровне 6,0%. В таком случае по итогам года падение ожидают на уровне 5,6%.

Обратите внимание! Ранее сообщалось, что падение в базовых отраслях экономики Украины ускорилось в четыре раза. По информации НБУ, падение индекса производства базовых отраслей произошло прежде всего из-за ощутимого падения в сельском хозяйстве.