В 2020 году ВВП в Украине сократится на 5,5%. В то же время ускорится инфляция и возрастет отношение госдолга к ВПП. Такие прогнозы дает Всемирный банк.

ВВП Украины: прогноз Всемирного банка

Как подчеркнули во Всемирном банке по сравнению с июньским прогноз ВВП на 2020 год ухудшился на 2%, а на 2021 год – на 1,5%. Здесь добавляют, что падение будет значительным, но внутренний спрос восстанавливается.

К тем Молдоване или украинцы: кто самый бедный в Европе – сравнение зарплат, пенсий, ВВП

Кроме того, украинская экономика вошла в коронакризис сильнее и более подготовленной благодаря взвешенной монетарной и фискальной политикам предыдущих лет.

Во Всемирном банке подчеркивают, что потребности Украины в финансировании остаются значительными. Поэтому очень важно продолжать реформы, "чтобы укрепить уверенность инвесторов и поддержать восстановление экономики".

Согласно прогнозу, Украине придется восстановить некоторые карантинные ограничения из-за второй волны коронавируса. Также во Всемирном банке ожидают, что реформы будут медленнее.

Украина по-прежнему рассчитывает привлечь 2,9 миллиарда долларов официального финансирования (от МВФ, ВБ и ЕС) до конца года. Если выделение этих средств задержится, правительству придется либо тратить меньше, либо занимать больше внутри страны,

– подчеркивают во Всемирном банке.

Специалисты в перспективе ожидают, что в 2021 году темпы роста останутся скромными и составят 1,5%. В то же время рост ускорится примерно до 3,7% к 2023 году.

Прогнозы Всемирного банка по инфляции в Украине

В 2020 году ускорится до 4,8% (в 2019-м была 4,1%).

В 2021 – 2022 годах будет на уровне 5%.

Каким будет отношение госдолга к ВВП

2020 год – вырастет до 62% (в 2019 – м-50,4%).

2021 год – снизиться до 58,9%.

2020 год – снизиться до 56,8%.

Обратите внимание МВФ недооценивает Украину: стоит ли верить прогнозам о курсе, ВВП и инфляции

Что об этом думают эксперты

Экономист Глеб Вышлинский отметил, что кризис является привычным явлением для украинцев, поэтому сокращение ВВП на 5,5% не является неожиданностью. По его словам, в начале пандемии в Украине прогнозировали гораздо худшие показатели падения экономики. "Поэтому 5,5% – это скорее хорошая новость", – отметил эксперт. Он заявил, что за относительно высокие этапы экономической активности украинцы платят быстрыми темпами распространения COVID-19. Как подчеркнул эксперты, до конца не ясно, имеют ли смысл экономические ограничения, ведь никто не знает, когда будет вакцина против коронавируса. Также Вышлинский отметил, что нынешнее падение ВВП прогнозируемое, ведь экономическая активность из-за карантинных ограничений снизилась.

Всемирный банк дает неутешительные объяснения, касающиеся экономической политики Украины по защите правообладания, борьбы с коррупцией и тому подобное. То есть это разные факторы, которые сдерживают инвестиции в украинскую экономику,

– добавил Вышлинский.

По мнению эксперта, из-за их недостатка украинская экономика, начиная с 2016 года, росла слабыми темпами. По этим причинам Всемирный банк прогнозирует низкие темпы ее восстановления в следующем году. Как отметил экономист, банковская система также не имеет возможности кредитовать экономику в полную силу из-за высокой доли проблемных долгов.