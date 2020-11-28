Из-за пандемии коронавируса экономика Украины в 2020 году снизится не более чем на 5%. Это более оптимистичный показатель, чем ожидали.

До начала истории с COVID-19 эксперты прогнозировали рост экономики на 4%. Об этом заявила заместитель главы Офиса Президента Украины Юлия Ковалив, информирует 24 канал.

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Однако после вспышки пандемии прогноз скорректировали до падения на 7%.

Что еще сказала Ковалив

Уже за месяц до конца 2020 года можно сделать вывод, что ожидания падения экономического развития будут не такими плохими.

Экономика Украины не упадет более чем на 5%.

2% разницы в ВВП – это достаточно существенный показатель для Украины.

Обратите внимание! От начала пандемии коронавируса Украина существенно сократила свой экспорт товаров в страны ЕС (на 16%). Также сократился и импорт товаров (на 10,5%). Сальдо внешней торговли Украины перешло в отрицательный коэффициент. Подробнее читайте здесь.