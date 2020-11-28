Экономика Украины не упадет более чем на 5%, – Ковалив о COVID-19
Из-за пандемии коронавируса экономика Украины в 2020 году снизится не более чем на 5%. Это более оптимистичный показатель, чем ожидали.
До начала истории с COVID-19 эксперты прогнозировали рост экономики на 4%. Об этом заявила заместитель главы Офиса Президента Украины Юлия Ковалив, информирует 24 канал.
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Однако после вспышки пандемии прогноз скорректировали до падения на 7%.
Что еще сказала Ковалив
- Уже за месяц до конца 2020 года можно сделать вывод, что ожидания падения экономического развития будут не такими плохими.
- Экономика Украины не упадет более чем на 5%.
- 2% разницы в ВВП – это достаточно существенный показатель для Украины.
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