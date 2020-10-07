Сегодня ситуация в мировой экономике намного лучше, чем была в июне. Мир потихоньку начинает выходить из кризиса, однако "восхождение" будет долгим.

Мировая экономика начинает выходить из глубокого кризиса

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Ее слова прозвучали 6 октября во время выступления в Лондонской школе экономики, передает пресс-служба МВФ.

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По словам Георгиевой, во втором квартале 2020 года произошло беспрецедентное снижение мировой экономической активности. Тогда в течение нескольких недель примерно 85% мировой экономики находилось в режиме самоизоляции.

В июне МВФ прогнозировал сильное сокращение мирового ВВП в 2020 году. Сегодня ситуация имеет менее мрачный вид. По нашей новой оценке, динамика во втором и третьем кварталах была несколько лучше, чем ожидали. Это позволило немного повысить наш мировой прогноз на 2020 год. А в 2021 году мы по-прежнему прогнозируем частичное и неравномерное восстановление,

– заметила она.

По словам главы МВФ, этого удалось достичь в значительной степени благодаря чрезвычайным мерам политики, что ограничило потенциальный спад в мировой экономике.

Так, правительства оказали бюджетную поддержку домашним хозяйствам и компаниям в размере не менее 12 триллионов долларов.

В то же время беспрецедентные меры денежно-кредитной политики поддерживают кредитование, помогая миллионам компаний сохранить свой бизнес.

Однако некоторые страны смогли сделать больше, чем другие, добавила Георгиева.

Многие страны с развитой экономикой, в частности США и Еврозона, также переживают чрезвычайно болезненный спад, но менее тяжелый, чем ожидали.

А страны с формирующимся рынком страны с низкими доходами и уязвимые государства по-прежнему находятся в нестабильной ситуации.

В связи с этим мой основной тезис заключается в том, что мировая экономика начинает выходить из глубокого кризиса. Но это бедствие еще далеко не закончилось. Все страны теперь ожидает то, что я бы назвала "долгим восхождением", – тяжелый подъем, который будет длительным, неравномерным и связанным с неопределенностью. А также неудачами,

– констатировала Георгиева.

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Также она назвала четыре неотложных приоритета по противодействию кризису:

защищать здоровье людей,

направляя средства на лечение, тестирование и отслеживание контактов;

избегать преждевременного прекращения поддерживающих мер политики,

проводить гибкую и ориентированную на перспективу налогово-бюджетную политику,

решать проблему задолженности – особенно в странах с низкими доходами.

"Нужно находить новые тропы к вершине. Мы не можем просто воссоздавать прежнюю экономику с ее низкими темпами роста. Поэтому нам необходимы глубокие реформы для построения более устойчивой экономики, которая будет более экологичной, более рациональной, более всеобъемлющей и более динамичной", – подчеркнула директор-распорядитель МВФ.

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По ее словам, именно на это надо направить масштабные инвестиции, которые будут нужны для достижения уверенного и устойчивого восстановления.