Экономика во времена коронакризиса: ситуация – не такая мрачная, но бедствие еще не закончилось
Сегодня ситуация в мировой экономике намного лучше, чем была в июне. Мир потихоньку начинает выходить из кризиса, однако "восхождение" будет долгим.
Мировая экономика начинает выходить из глубокого кризиса
Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Ее слова прозвучали 6 октября во время выступления в Лондонской школе экономики, передает пресс-служба МВФ.
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По словам Георгиевой, во втором квартале 2020 года произошло беспрецедентное снижение мировой экономической активности. Тогда в течение нескольких недель примерно 85% мировой экономики находилось в режиме самоизоляции.
В июне МВФ прогнозировал сильное сокращение мирового ВВП в 2020 году. Сегодня ситуация имеет менее мрачный вид. По нашей новой оценке, динамика во втором и третьем кварталах была несколько лучше, чем ожидали. Это позволило немного повысить наш мировой прогноз на 2020 год. А в 2021 году мы по-прежнему прогнозируем частичное и неравномерное восстановление,
– заметила она.
По словам главы МВФ, этого удалось достичь в значительной степени благодаря чрезвычайным мерам политики, что ограничило потенциальный спад в мировой экономике.
- Так, правительства оказали бюджетную поддержку домашним хозяйствам и компаниям в размере не менее 12 триллионов долларов.
- В то же время беспрецедентные меры денежно-кредитной политики поддерживают кредитование, помогая миллионам компаний сохранить свой бизнес.
Однако некоторые страны смогли сделать больше, чем другие, добавила Георгиева.
- Многие страны с развитой экономикой, в частности США и Еврозона, также переживают чрезвычайно болезненный спад, но менее тяжелый, чем ожидали.
- А страны с формирующимся рынком страны с низкими доходами и уязвимые государства по-прежнему находятся в нестабильной ситуации.
В связи с этим мой основной тезис заключается в том, что мировая экономика начинает выходить из глубокого кризиса. Но это бедствие еще далеко не закончилось. Все страны теперь ожидает то, что я бы назвала "долгим восхождением", – тяжелый подъем, который будет длительным, неравномерным и связанным с неопределенностью. А также неудачами,
– констатировала Георгиева.
Противодействие кризису и достижение изменений: какие шаги следует делать дальше
Также она назвала четыре неотложных приоритета по противодействию кризису:
- защищать здоровье людей,
- направляя средства на лечение, тестирование и отслеживание контактов;
- избегать преждевременного прекращения поддерживающих мер политики,
- проводить гибкую и ориентированную на перспективу налогово-бюджетную политику,
- решать проблему задолженности – особенно в странах с низкими доходами.
"Нужно находить новые тропы к вершине. Мы не можем просто воссоздавать прежнюю экономику с ее низкими темпами роста. Поэтому нам необходимы глубокие реформы для построения более устойчивой экономики, которая будет более экологичной, более рациональной, более всеобъемлющей и более динамичной", – подчеркнула директор-распорядитель МВФ.
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По ее словам, именно на это надо направить масштабные инвестиции, которые будут нужны для достижения уверенного и устойчивого восстановления.