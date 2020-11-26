Экс-беркутовец, подозреваемый в расстрелах на Майдане, через суд восстанавливается в полиции
Бывший беркутовец Александр Маринченко через суд пытается восстановиться на службе в полиции. Параллельно он проходит по делу, в котором правоохранители расследуют убийство 48 человек на улице Институтской в феврале 2014 года.
Защита Александра Маринченко подала иск о восстановлении в полиции в Окружной административный суд Киева. Об этом рассказал его адвокат Стефан Решко в комментарии "Громадському".
К слову Суд объявил в международный розыск беркутовцев, которых Украина отдала при обмене боевикам
Его уволили за прогул якобы из-за того, что он после 29 декабря 2019 года не вышел на работу. А его после 29 декабря доставили под контролем Украины к линии разграничения,
– объяснил защитник ексберкутивця.
Кроме того, адвокат прокомментировал и ситуацию с еще одним экс-беркутовцем Сергеем Тамтурой, который также пошел по пути Маринченко – его обменяли, но после обмена он вернулся с оккупированного Донбасса в Киев.
Стефан Решко объяснил, что Тамтура сам ушел из полиции, а вот Маринченко даже не увольняли, а лишь отстранили на время, пока длился расследование.
"Суд иск зарегистрировал с упрощенным рассмотрением без вызова и уведомления сторон. Когда начнется рассмотрение – пока неизвестно", – рассказал адвокат.
Коротко об Александре Маринченко:
- Он входит в пятерку бывших беркутовцев – вместе с Павлом Аброськиным, Сергеем Зинченко, Олегом Янишевским и Сергеем Тамтурой – подозреваемых в убийстве 48 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года.
- Все они находились на скамье подсудимых, но так и не успели получить приговоры. Украина отпустила их к боевикам в рамках обмена 29 декабря 2019 года.
- Уже через 2 месяца после обмена Сергей Тамтура и Александр Маринченко решили вернуться в Киев. Судебное дело против них не закрывали.
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