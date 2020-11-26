Бывший беркутовец Александр Маринченко через суд пытается восстановиться на службе в полиции. Параллельно он проходит по делу, в котором правоохранители расследуют убийство 48 человек на улице Институтской в феврале 2014 года.

Защита Александра Маринченко подала иск о восстановлении в полиции в Окружной административный суд Киева. Об этом рассказал его адвокат Стефан Решко в комментарии "Громадському".

К слову Суд объявил в международный розыск беркутовцев, которых Украина отдала при обмене боевикам

Его уволили за прогул якобы из-за того, что он после 29 декабря 2019 года не вышел на работу. А его после 29 декабря доставили под контролем Украины к линии разграничения,

– объяснил защитник ексберкутивця.

Кроме того, адвокат прокомментировал и ситуацию с еще одним экс-беркутовцем Сергеем Тамтурой, который также пошел по пути Маринченко – его обменяли, но после обмена он вернулся с оккупированного Донбасса в Киев.

Стефан Решко объяснил, что Тамтура сам ушел из полиции, а вот Маринченко даже не увольняли, а лишь отстранили на время, пока длился расследование.

"Суд иск зарегистрировал с упрощенным рассмотрением без вызова и уведомления сторон. Когда начнется рассмотрение – пока неизвестно", – рассказал адвокат.

Коротко об Александре Маринченко: