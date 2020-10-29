Конституционный суд Украины всегда формировался по политическому принципу. На должности назначались кандидатуры, согласованные президентом и парламентом.

Кроме этого, на КСУ постоянно осуществляли влияние олигархи. Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший председатель Конституционного суда Станислав Шевчук.

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По его словам, будущее суда заключается в том, чтобы этого влияния не было. Поэтому от политического и олигархического влияний нужно срочно избавляться.

Экс-глава КСУ также отметил, что сейчас в работе судей есть определенные моменты, которые требуют расследования. И объяснил, что у судей нет неприкосновенности от Уголовного кодекса.

"Есть особый порядок привлечения к ответственности. Это все известно, надо работать в этом направлении,

– добавил он.

Судья Тупицкий заблокировал возобновление Шевчука

Станислав Шевчук сообщил, что восстанавливался в должности председателя КСУ. Но судья Тупицкий заблокировал это возобновление.

"Они специально приняли очень сомнительное решение в декабре 2019 года, которым так растолковали Конституцию, что запретили обжалование любых фактов в судах общей юрисдикции", – пояснил он.

Экс-глава КСУ рассказал, что выиграл первую инстанцию. Однако на основании того, что Тупицкий перевернул решение, апелляция закрыла эти производства. Поэтому сейчас Станислав Шевчук обращается в Европейский суд.

Обратите внимание! По данным расследования "Схем", председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал собственником земельного участка в оккупированном Крыму. Однако в своей декларации судья покупку не указал.

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