Экс-глава антиконституционного суда рассказал, кто может влиять на судей КСУ
Конституционный суд Украины всегда формировался по политическому принципу. На должности назначались кандидатуры, согласованные президентом и парламентом.
Кроме этого, на КСУ постоянно осуществляли влияние олигархи. Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший председатель Конституционного суда Станислав Шевчук.
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По его словам, будущее суда заключается в том, чтобы этого влияния не было. Поэтому от политического и олигархического влияний нужно срочно избавляться.
Экс-глава КСУ также отметил, что сейчас в работе судей есть определенные моменты, которые требуют расследования. И объяснил, что у судей нет неприкосновенности от Уголовного кодекса.
"Есть особый порядок привлечения к ответственности. Это все известно, надо работать в этом направлении,
– добавил он.
Судья Тупицкий заблокировал возобновление Шевчука
Станислав Шевчук сообщил, что восстанавливался в должности председателя КСУ. Но судья Тупицкий заблокировал это возобновление.
"Они специально приняли очень сомнительное решение в декабре 2019 года, которым так растолковали Конституцию, что запретили обжалование любых фактов в судах общей юрисдикции", – пояснил он.
Экс-глава КСУ рассказал, что выиграл первую инстанцию. Однако на основании того, что Тупицкий перевернул решение, апелляция закрыла эти производства. Поэтому сейчас Станислав Шевчук обращается в Европейский суд.
Что известно о скандальном решении Конституционного суда
- 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
- Вечером 28 октября НАЗК объявили, что закрывают открытый доступ к реестру электронных деклараций чиновников.
- В МИД Украины предупредили, что решение КСУ нанесло серьезный удар по отношениям Украины с Западом. В частности, это касается и вопроса безвизового режима.