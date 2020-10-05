Фонд госимущества уволил Дэвиса за "нарушение трудового контракта". Он говорит, что потерял должность после того, как убрал с ОГХК чиновников-лоббистов убыточных контрактов.

Экс-глава Объединенной горно-химической компании Питер Дэвис называет причиной своей отставки коррупцию в Фонде госимущества, пишет Цензор.Бизнес.

"Я сделал все, чтобы коррупционная схема, выстроенная Фондом с моими подчиненными, прекратила разорять ОГХК, за что поплатился увольнением", – заявил Дэвис.

По его словам, в ОГХК в августе начали расследование и выяснили, что причиной плохого финансового состояние предприятия является дебиторская задолженность компаний Керамплюс, IMMCO, MCD за поставленную продукцию. Дэвис отметил, что контракты с этими компаниями бизнесмена Виталия Кучука были пролоббированны зампредправления Татьяной Гогенко и Артуром Сомовым в ФГИ.

Кроме этого, не расплатился за приобретаемый у ВГМК ильменит Запорожский титаномагниевый комбинат (ЗТМК), сотрудничество с которым ОГХК, говорит Дэвис, навязали из Фонда госимущества.

Из-за этого возникли серьезные кассовые разрывы, трудности с выплатой зарплат, финансированием текущей деятельности комбинатов ОГХК и остановка Вольногорского ГМК из-за нехватки топлива, говорит Дэвис.

В результате он уволил замов, которые создали проблемы в ОГХК, что и послужило, по его мнению, причиной его экстренной отставки. "Мой приказ об отстранении Гогенко, Сомова и Кияшко послужил настоящей причиной моей экстренной отставки", – заявил он.

Напомним, ФГИУ уволил Дэвиса 2 октября, обвинив в нарушении трудового контракта.

Стоит отметить, что за первое полугодие 2020 года ОГХК увеличила производство на обоих своих предприятиях.