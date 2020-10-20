Бывшему главе Государственной налоговой службы сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. Из-за его действий бюджет недополучил более 2 миллиардов гривен.

О подозрении бывшему главе ГНС Украины сообщил заместитель генерального прокурора, говорится на сайте ведомства.

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Его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам,

– говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что экс-глава Налоговой незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 миллиарда 246 миллионов гривен.

Этим документом Офис крупных налогоплательщиков ГНС Украины доначислил рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.

В результате бюджет недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.

Кто может быть этим экс-главой Налоговой

Прокуратура не сообщает имени бывшего главы Налоговой. Однако ранее Сергей Верланов, некогда занимавший эту должность, заявлял, что ему собираются сообщить о подозрении. В то же время он утверждал, что его дело должно быть подследственно НАБУ.

Кроме того, 15 октября журналист Юрий Бутусов сообщил, что СБУ готовится вручить подозрение Верланову. Оно должно было касаться нарушений во время частичной отмены доначислений по налоговой проверке компании "АрселорМиттал".