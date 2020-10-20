Экс-главе Налоговой сообщили о подозрении из-за бюджетной "дыры" в более 2 миллиардов гривен
Бывшему главе Государственной налоговой службы сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. Из-за его действий бюджет недополучил более 2 миллиардов гривен.
О подозрении бывшему главе ГНС Украины сообщил заместитель генерального прокурора, говорится на сайте ведомства.
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Его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам,
– говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора отметили, что экс-глава Налоговой незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 миллиарда 246 миллионов гривен.
Этим документом Офис крупных налогоплательщиков ГНС Украины доначислил рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.
В результате бюджет недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.
Кто может быть этим экс-главой Налоговой
- Прокуратура не сообщает имени бывшего главы Налоговой. Однако ранее Сергей Верланов, некогда занимавший эту должность, заявлял, что ему собираются сообщить о подозрении. В то же время он утверждал, что его дело должно быть подследственно НАБУ.
- Кроме того, 15 октября журналист Юрий Бутусов сообщил, что СБУ готовится вручить подозрение Верланову. Оно должно было касаться нарушений во время частичной отмены доначислений по налоговой проверке компании "АрселорМиттал".