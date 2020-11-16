Подготовка покушения на премьера Армении: суд отпустил экс-главу армянских спецслужб
В Армении суд освободил из-под стражи бывшего главу Службы нацбезопасности Артура Ванецяна. 14 ноября он был арестован за подготовку покушения на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Судья признал неправомерным решение о задержании чиновника. Об этом сообщает Sputnik.
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Экс-глава армянских спецслужб вышел к своим сторонникам после того, как Шенгавитский суд освободил его из-под стражи. Люди, которые ожидали его возле здания суда, аплодируя встречали политика.
Артур Ванецян заявил, что не совершал никаких преступлений. Поэтому таким образом власть пытается отстранить его от политических процессов.
Я заявляю всем моим поклонникам, всему армянскому народу, что не совершал никаких преступлений. Мы вместе победим предательскую власть. Нас ничего не остановит,
– подчеркнул он.
Также Ванецян сообщил, что 15 ноября в 23:30 Шенгавитский суд должен опубликовать решение по ходатайству относительно его ареста.
Подготовка покушения на премьера Пашиняна: что известно
- В Армении 14 ноября арестовали Артура Ванецяна – бывшего председателя Службы нацбезопасности страны. Ему инкриминируют организацию покушения на жизнь премьер-министра Никола Пашиняна.
- Вместе с экс-главой армянских спецслужб арестовали еще несколько оппозиционеров.
- В Совете национальной безопасности заявили, что Ванецян и его соратники планировали убить Пашиняна и узурпировать власть в стране. Спецслужбы даже обнародовали видео, на котором – склад, где хранили оружие.
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