В Армении суд освободил из-под стражи бывшего главу Службы нацбезопасности Артура Ванецяна. 14 ноября он был арестован за подготовку покушения на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Судья признал неправомерным решение о задержании чиновника. Об этом сообщает Sputnik.

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Экс-глава армянских спецслужб вышел к своим сторонникам после того, как Шенгавитский суд освободил его из-под стражи. Люди, которые ожидали его возле здания суда, аплодируя встречали политика.

Артур Ванецян заявил, что не совершал никаких преступлений. Поэтому таким образом власть пытается отстранить его от политических процессов.

Я заявляю всем моим поклонникам, всему армянскому народу, что не совершал никаких преступлений. Мы вместе победим предательскую власть. Нас ничего не остановит,

– подчеркнул он.

Также Ванецян сообщил, что 15 ноября в 23:30 Шенгавитский суд должен опубликовать решение по ходатайству относительно его ареста.

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