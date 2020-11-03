Адвокаты бывшего главы МИД Украины проиграли апелляцию и не смогли освободить подзащитного из-под стражи. 3 ноября коллегия судей решила не менять меру пресечения для подозреваемого в убийстве своего товарища Сергей Старицкого.

О том, что судьи оставили бывшего чиновника в СИЗО сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда. Леонид Кожара будет находиться под стражей минимум до 20 ноября.

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Адвокаты подозреваемого требовали отменить постановление Шевченковского районного суда Киева от 22 сентября.

В чем подозревают Кожару

Бывшего руководителя телеканала "Интер", бизнесмена Сергея Старицкого, нашли застреленным в доме экс-министра иностранных дел времен Януковича Леонида Кожары 21 февраля. Сначала полицейские квалифицировали дело как самоубийство, хотя друзья погибшего говорили о многочисленных доказательствах убийства.

Только через месяц правоохранители задержали бывшего министра. Во время избрания меры пресечения жена Кожары Марина Козерод пыталась взять вину на себя и рассказала о случайный выстрел, который оказался смертельным. Следователи сообщили ей о подозрении в даче ложных показаний, но судьи впоследствии отпустили женщину под личное обязательство.

В мае суд значительно уменьшил сумму залога для Кожары. Он внес 14 миллионов гривен и вышел на свободу. Но впоследствии судьи снова отправили его под арест.