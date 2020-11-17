Правила одинаковые для всех: за что составили админпротокол на экс-президента Чехии
Бывший глава Чехии Вацлав Клаус 17 ноября принял участие в мероприятиях к годовщине начала Бархатной революции. Политик, несмотря на пандемию, одел маску – но носил ее на подбородке. Такое нарушение не ускользнуло от пристальной чешской полиции.
Клауса могли оштрафовать за нарушение
Высокий статус не спас Клауса от протокола – за нарушение карантинных правил в общественном месте. Об этом информирует iDNES.
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Полиция на Национальном проспекте зафиксировала, что несколько граждан не носили маску. Среди них была публичная личность. Мы сообщим административный орган об этом возможном нарушении,
– написали в твиттер правоохранители.
Полицейские могли наложить штраф – до 10 тысяч крон, однако они ограничились сообщением о нарушениях.
Экс-президент не первый раз пренебрегает масками
Ранее Клауса уже замечали за пренебрежением масочного режима. Например, экс-глава государства проигнорировал маску во время мероприятий в конце октября. Более того, политик отметил, что делает это сознательно.
Какова ситуация с коронавирусом в Чехии?С начала пандемии в Чехии на COVID-19 заболели более 465 тысяч человек. Умерли более 6400. Выздоровели почти 342тысячи больных.
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