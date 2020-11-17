Бывший глава Чехии Вацлав Клаус 17 ноября принял участие в мероприятиях к годовщине начала Бархатной революции. Политик, несмотря на пандемию, одел маску – но носил ее на подбородке. Такое нарушение не ускользнуло от пристальной чешской полиции.

Клауса могли оштрафовать за нарушение

Высокий статус не спас Клауса от протокола – за нарушение карантинных правил в общественном месте. Об этом информирует iDNES.

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Полиция на Национальном проспекте зафиксировала, что несколько граждан не носили маску. Среди них была публичная личность. Мы сообщим административный орган об этом возможном нарушении,

– написали в твиттер правоохранители.

Полицейские могли наложить штраф – до 10 тысяч крон, однако они ограничились сообщением о нарушениях.

Policisté dnes dohlíží v centru metropole na klidný průběh oslav 17. listopadu a na oznámená shromáždění v této souvislosti. Z našich dosavadních poznatků nevyplývá, že by shromáždění měla být nějakým způsobem narušována a věříme v klidný průběh oslav. #policiepha pic.twitter.com/pQeNj2B1qm — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2020

Экс-президент не первый раз пренебрегает масками

Ранее Клауса уже замечали за пренебрежением масочного режима. Например, экс-глава государства проигнорировал маску во время мероприятий в конце октября. Более того, политик отметил, что делает это сознательно.

Обратите внимание! Вацлав Клаус возглавлял Чехию в течение 10 лет – в 2003 – 2013 годах. За три дня до окончания полномочий, чешский Сенат проголосовал за импичмент президенту за нарушение Конституции. Конституционный суд, однако, оправдал Клауса, потому что его каденция уже закончилась.