Бывший замглавы Офиса президента, а ныне советник Сергей Трофимов, предположительно, мог отдыхать в гостинице Mandarin Oriental Jumeira в Дубае в течение недели с женой Анастасией, с которой он обвенчался около месяца назад.

Об этом со ссылкой на источники пишет издание "Комментарии".

По данным издания, отдых в люксовом номере стоит примерно 4 тыс. евро за ночь, а общая стоимость "медового месяца" уволенного чиновника – около 1 млн грн при официальной годовой зарплате в 400 тыс. грн.

Издание напоминает, что венчал молодоженов лично митрополит РПЦ в Украине Онуфрий, поскольку Трофимов является ревностным прихожанином этой церкви, пропагандирующей поддержку страны-агрессора.

О Mandarin Oriental Jumeirah в Дубае издание пишет, что это "не самая люксовая в эмирате" гостиница, но расположена на первой линии, со своим пляжем и неплохим клубным лаунжем.

Согласно данным сервиса Booking.com, стоимость недели проживания в "Мандарине" – 23 885 евро + 5 406 евро налогов = 29 291 евро, или порядка 975 тыс. грн.

"По данным наших источников, в Дубай пара отправилась бизнес-классом, что тоже недешево. Например, у МАУ прямой перелет из Борисполя в международный аэропорт Дубая на одного бизнес-классом обойдется в 67 тыс. грн., на двоих – 134 тыс. грн. Итого только проживание и перелет в Дубай обошлись Трофимову и его супруге в 1,1 млн грн", – говорится в материале.

Согласно декларации, которую подал перед увольнением с поста замглавы Офиса президента Трофимов, его доходы за 2019 год составили чуть меньше 400 тыс. грн.

"И даже если учесть еще 825 тыс. грн. других доходов, вряд ли чиновник стал бы спускать на недельный отдых весь годовой доход", – пишет издание.