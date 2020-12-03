Белорусские журналисты обнаружили среди омоновцев, которые разгоняют мирные протесты, бывших бойцов украинского спецподразделения "Беркут". Во время Революции Достоинства беркутовцы жестко били и калечили украинцев на Майдане.

После окончания событий Евромайдана, большинство бывших силовиков бежали из страны. Некоторые из них сейчас проходят службу в спецподразделениях Беларуси. Об этом говорится в расследовании белорусского издания "Новы Час".

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Что известно об экс-беркутовцах, которые служат в Беларуси

Автор расследования, Денис Ивашин, проводит расследование еще с 2017 года. За 3 года ему удалось идентифицировать фигуры некоторых украинских силовиков, которые после событий Революции Достоинства перешли на службу в Беларусь.

В частности, журналисты опубликовали новые данные о двоих беглецах Николаевского подразделения "Беркута", которых перебросили в Киев для "зачистки протестов на Майдане".

Среди них:

Дмитрий Анцзупов – капитан спецназа в Минске;

– капитан спецназа в Минске; Анатолий Примак – боец минского спецназа, занял второе место на чемпионате по рукопашному бою среди белорусских правоохранителей.



Дмитрий Анцзупов, Анатолий Примак / Коллаж 24 канала

Журналисты в своем расследовании также назвали несколько других имен беркутовцев из Украины, которые служат в ОМОНе. Все они еще раньше участвовали в разгоне различных мирных протестов в стране, а также в задержании оппозиционеров.

Экс-беркутовцы получили белорусское гражданство

В эфире канала "Настоящее время" редактор белорусского отдела международного разведывательного сообщества InformNapalm Денис Ивашин рассказал, что проходить службу в белорусских спецподразделениях могут только граждане Беларуси.

Во время изучения законодательства я понял, что им выдали абсолютно незаконно гражданство. Не было для этого никаких условий, когда они еще бежали в 2014 году с территории Украины,

– объяснил он.

По его словам, украинских силовиков взяли на службу в спецназ в результате нарушения белорусского законодательства.

Бывшие беркутовцы служат в рядах белорусского спецназа: видео