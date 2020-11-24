Не стоит ждать, подействует ли на ситуацию с COVID-19 карантин выходного дня. В Украине необходимо срочно вводить жесткий карантин, чтобы остановить масштабную волну заболеваний. В противном случае – даже локдаун может не быть таким действенным, если это будет слишком поздно.

Нельзя оттягивать и наблюдать, как Украина переживает пандемию. Такое мнение в эфире 24 канала высказал руководитель программ по здравоохранению ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий.

Обратите внимание Эксперт ЮНИСЕФ рассказал, когда в Украине будет пик коронавируса

"Мне кажется, что тянуть нельзя. Если ждать, когда через 2 – 3 недели сработает карантин выходного дня, то потом можно не успеть сбить эту волну более жесткими ограничениями", – сказал Славуцкий.

Он отметил, что введение жестокого карантина необходимо уже со дня на день. Помните, в мае – апреле за пандемию взялись серьезно, тогда все улицы были пусты. Эффект был сильный, ведь мы действительно сбили эту волну,

– подчеркнул эксперт.

Он добавил, что после первого локдауна люди расслабились и перестали соблюдать карантин. Однако количество больных увеличивалось очень медленно.

Что стоит делать власти

"Надо брать пример с других стран. В Чехии 21 октября было 16 тысяч больных в день. Они ввели жесткий карантин на 3 недели, после этого уже было 2 тысячи больных в день. Это очень эффективно", – заверил Славуцкий.

По его словам, за время жесткого карантина власть не должна расслабляться, а наоборот – увеличивать больничные кровати и готовиться к худшей ситуации, ведь никто не знает, какой будет волна после ослабления ограничений. Если ничего не делать – вирус начнет дальше развиваться. Как отметил Славуцкий, главная задача Украины – выиграть время до момента получения вакцины.



Что известно об ограничениях в Украине / инфографика 24 канала