В списке обмена пленными, который может состояться до конца 2020 года, есть 3 основные группы лиц, которых хочет забрать Украина. В то же время есть и другая группа людей – их навязывает другая сторона. В случае обмена украинские спецслужбы установят личности представителей из соответствующей группы.

О некоторых людях, которых хотят передать Украине, нет достаточной информации. Уже были прецеденты, когда в обмен попадали лица, которых там не должно было быть. Об этом в эфире 24 канала рассказал координатор волонтерской группы по освобождению пленных "Патриот" Олег Котенко.

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Эксперт рассказал, что в списке обмена пленными, который запланировали до конца 2020 года есть:

украинские военные;

люди с проукраинской позицией, которых за это арестовали;

задержанные работники спецслужб Украины.

По словам Олега Котенко, после освобождения с пленными обычно работает контрразведка, в частности спецслужбы опрашивают людей по вопросам, которые касаются их истории. Если возникают какие-то сомнения, то их проверяют с помощью полиграфа.

Мы не исключаем, что среди освобожденных есть ангажированные спецслужбами России. Те, кто пытается таким образом попасть на территорию Украины,

– подчеркнул координатор волонтерской группы.

Вероятность обмена в 2020 году

Он отметил проблему того, что так называемые ДНР и ЛНР не хотят подтверждать в списках на обмен соответствующих лиц, которых хочет забрать Украина. Котенко отметил, что "с той стороны никто не хочет передавать наших военнопленных".

"Это действительно похоже на определенный шантаж, так обычно бывает. Но если будет воля Путина, то обмен в этом году может состояться. Мы надеемся что это произойдет, технических вопросов со стороны Украины не будет, ведь те, кого они требовали – уже освобождены", – рассказал эксперт.

Координатор волонтерской группы добавил, что, вероятно, в Украине осталось 10 – 15 человек, освобождения которых Россия может просить. Сейчас Путин хочет, чтобы Украина выполнила определенные условия, в частности изменила конституцию и подала воду в Крым, отметил Олег Котенко. Он подчеркнул, что Украина на такие пожелания не согласится, однако Путин на уступки тоже не пойдет.

Влияние "нормандской четверки"

Эксперт отметил, что переговорный процесс вели неправильно, в частности в формате "нормандской четверки" и в Минске – всегда шли на уступки Путину. По мнению Котенко, из-за соответствующей ситуации глава России привык, что перед ним все унижаются и идут ему на уступки", однако в 2020 году такие уступки он не получил.

"Если бы хотя бы участники "нормандской четверки" ввели санкции в отношении невыполнения гуманитарной части минских договоренностей, то это было бы намного эффективнее. Путин уже говорил бы совсем не так, но сейчас такие санкции никто не пытается вводить", – сказал Олег Котенко.

Обратите внимание! Координатор волонтерской группы по освобождению пленных "Патриот" отметил, что группа работает с 2014 года, в частности с СБУ и с центром, который создали при Службе безопасности для того, чтобы формировать списки для обмена. Соответствующие списки существуют уже давно, по данным группы, в них находится более 200 человек.

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