В Украине официально ввели карантин выходного дня. Поскольку новые ограничения неприятны и болезненны для бизнеса в ресторанной, развлекательной и культурной сферах, то Кабмин готов поддержать предпринимателей. Для этого полностью восстанавливают и расширяют программы поддержки.

Глава ассоциации рестораторов Украины Сергей Трахачев отметил, что после прошлого локдауна примерно 20% ресторанов не открыли. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Ресторанный бизнес выживет

По его словам, ресторанный бизнес выживет в любом случае, но ему будет трудно.

Если то, что происходило в первый локдаун можно назвать издевательством по безопасной отрасли, то сейчас можно сказать, что это убийство малого и среднего бизнеса,

– отметил Трахачев.

Работа на вынос

Эксперт пояснил, что в ресторанах, которые сейчас работают, выручка – 50% от докарантинного. Опыт первого локдауна показал, что работа на вынос – это отдельный бизнес, который является частью ресторанного.

Он отметил, что некоторые заведения не могут работать на вынос, ведь не все блюда можно доставить в соответствующем качестве.

Опыт европейских стран

По словам Трахачева, опыт других стран показал, что карантин выходного дня не действенен:

во-первых, он очень разрушает экономику и совсем не помогает борьбе с COVID-19;

во-вторых, в европейских странах государство помогает и бизнесу, и тем, кто в нем работал.

"Я могу заверить, что в первую волну карантина ресторанная отрасль не получила никакой помощи от государства. Поэтому радость от новых обещаний очень осторожна", – также подчеркнул ресторатор.