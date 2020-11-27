Публично встав на защиту своего коллеги Даниила Гетманцева, "Слуги народа" обнаружили признаки взросления политической силы.

Об этом заявил Кирилл Сазонов, политический эксперт и блогер.

"Реакция провластной фракции на попытки сместить их однопартийца Гетманцева с поста главы финансового комитета парламента – позитивный сигнал. Если вы монобольшинство – ведите себя, как монобольшинство. А защищать коллегу и бюджет Украины от олигархов и лоббистов – хороший повод показать единство, способность сохранить ваше монобольшинство. И если кризис будит в депутатах лучшие качества – спасибо кризису. Значит, взрослеют "слуги", как политическая сила", – полагает политолог.

Он напоминает, что ранее несколько нардепов, представляющих в ВР интересы очень крупного бизнеса, зарегистрировали постановление об отзыве Даниила Гетманцева с поста главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Гетманцев перешел им дорогу, пытаясь заблокировать коррупционный законопроект №3656, дававший неоправданные преференции ряду латифундистов и одновременно обирающий госбюджет на 7 млрд гривен. В ответ ряд представителей СН написали обращение к спикеру Разумкову и президенту Зеленскому, вступившись за Даниила. Этой консолидацией "слуги" показали готовность защитить и своего коллегу, и самих себя от деструктивного влияния внешних сил,

– уверен Сазонов.