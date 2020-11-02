После скандального решения Конституционного Суда Украины, которым он фактически заблокировал работу всех антикоррупционных органов и обнулил результаты их работы за последние годы, решения его дальнейшей судьбы разделило украинцев на 2 лагеря. Одни говорят о том, что КСУ нужно немедленно распустить, другие считают, что это – не выход.

Одни критикуют инициативу президента прекратить полномочия всех судей КСУ, апеллируя к верховенству права. Другие им напоминают, что это право людей на справедливость. О том, как перезагрузить Конституционный Суд и одновременно сохранить верховенство права рассказали в сюжете журналисты 24 канала.

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Ответственное решение президента

По словам депутата от "Слуги народа" Даниила Гетманцева, решение Президента – ответственное. Ведь его законопроект отменяет полномочия действующего состава Конституционного Суда.

Наверное, здесь надо искать подходы, которые соответствуют праву, которые соответствуют общим принципам верховенства права и справедливости,

– отметил Гетманцев.

Он подтвердил, что и законодательство, и акты государственных органов, которые противоречат праву, бесспорно являются неправовыми.

Сформировать сильный состав КСУ

"Правовые коллизии будут, несмотря на любое решение. Но в то же время решение Зеленского – единственный возможный выход", – сказал политолог Владимир Фесенко.

Он добавил, что очень важной будет процедура формирования нового состава Конституционного Суда – чтобы он стал легитимным.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект, в котором он предлагает восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, отмененные решением Конституционного суда. Текст законопроекта и пояснительную записку к нему читайте здесь.

Готовы ли фракции голосовать

Но пока неизвестно, найдутся ли голоса за президентский законопроект. Ведь другие фракции не готовы голосовать за документ. Окончательное решение "слуги народа" должны принять на заседании фракции.

Среди коалиции и представителей власти продолжаются дискуссии. Мое личное мнение и оценка ситуации, что сейчас этот законопроект не имеет потенциала на рассмотрение,

– сказал нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Например, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил собственную альтернативу. Он отметил, что по состоянию на 27 октября 2020 года будет зарегистрирован законопроект, который будет восстанавливать действие закона, связанного с электронным декларированием.

Президентский проект о перезапуске КСУ: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Этот законопроект раскритиковали в Совете Европы и назвали его неприемлемым.

Государственное бюро расследований возбудило дело против председателя КСУ по статье о государственной измене .

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