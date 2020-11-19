США ввели санкции в отношении компаний, которых обвинили в причастности к принудительному экспорту рабочей силы из Северной Кореи. В черный список внесли российскую строительную компанию Mokran LLC и Cholsan General Trading Corporation – северокорейскую компанию, работающую в России.

В то же время официальный Вашингтон заявил о требовании в соответствующие страны отправить домой северокорейских рабочих. Об этом сообщает Минфин США.

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Решение приняли на основании ряда указов президента, а также принятых Конгрессом США законодательных актов, которые требуют наказания причастных к эксплуатации людей из КНДР.

Северная Корея имеет долгую историю эксплуатации своих граждан, отправляя их в отдаленные страны для работы в тяжелых условиях, чтобы финансово поддержать Пхеньян и его оружейные программы,

– говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучіна.

Справка. В Соединенных Штатах подсчитали, что Пхеньян зарабатывал более 500 миллионов долларов в год от почти 100 тысяч рабочих за рубежом. Из них примерно 50 тысяч работали в Китае и 30 тысяч в России.

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