Эксплуатация рабочих: США ввели санкции против компаний из России
США ввели санкции в отношении компаний, которых обвинили в причастности к принудительному экспорту рабочей силы из Северной Кореи. В черный список внесли российскую строительную компанию Mokran LLC и Cholsan General Trading Corporation – северокорейскую компанию, работающую в России.
В то же время официальный Вашингтон заявил о требовании в соответствующие страны отправить домой северокорейских рабочих. Об этом сообщает Минфин США.
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Решение приняли на основании ряда указов президента, а также принятых Конгрессом США законодательных актов, которые требуют наказания причастных к эксплуатации людей из КНДР.
Северная Корея имеет долгую историю эксплуатации своих граждан, отправляя их в отдаленные страны для работы в тяжелых условиях, чтобы финансово поддержать Пхеньян и его оружейные программы,
– говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучіна.
Что известно о санкциях против России
- После российской агрессии против Украины в 2014 году – разные страны начали вводить санкции. Их поддержали более 40 государств, среди которых США, Канада, Япония, Австралия, ЕС, Украина и неформально Китай.
- Ответные меры ограничивают Россию в возможности поставки отдельных видов технологий и сотрудничества. В то же время санкции негативно влияют на экономику страны.
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